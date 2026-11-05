Canal de Suez registra en octubre sus mayores ingresos mensuales desde crisis en mar Rojo

En octubre transitaron por el canal "1.490 buques con un tonelaje neto de 88 millones de toneladas, que generaron ingresos de 724 millones de dólares", dijo la Autoridad en un comunicado, en el que destacó que se trata de "las cifras mensuales más altas desde el inicio de la crisis del mar Rojo".

La cifra de buques es mayor a los 1.128 que transitaron por el canal en octubre de 2025, cuando transportaron un tonelaje neto de 47 millones de toneladas y generaron ingresos por valor de 373 millones de dólares, detalló la nota.

En comparación con ese mismo mes del año anterior, los datos actuales representan un aumento del 32 % en el número de buques, del 86 % en el tonelaje neto y del 94 % en los ingresos, afirmó la institución.

En declaraciones realizadas durante una reunión con la Asociación de Empresarios Egipcios, Rabie aseguró que el desempeño del canal de Suez "está experimentando una notable mejora, a pesar de los actuales desafíos geopolíticos en la región".

Asimismo, anticipó que "las tendencias positivas continuarán a medida que la mayoría de las navieras internacionales reanuden el tránsito por el canal, lo que refleja su papel vital en la sostenibilidad y estabilidad de las cadenas de suministro globales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La autoridad ha implementado en los últimos años una serie de políticas flexibles para atraer a más clientes y favorecer el tránsito en medio de la inseguridad que ha atravesado la región, especialmente desde el estallido de la guerra de la Franja de Gaza, en octubre de 2023, y la campaña de los rebeldes hutíes del Yemen contra la navegación en el mar Rojo.

Esta crisis golpeó con fuerza al canal de Suez desde noviembre de 2023, cuando los ataques hutíes llevaron a muchas grandes navieras a suspender o reducir su paso por esa ruta y a desviar buques por el cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África.

Con el estallido de la guerra de Irán, a finales del pasado febrero,y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, el mar Rojo se ha convertido en una de las principales vías de los países del golfo Pérsico para comercializar su petróleo, especialmente de Arabia Saudí, que ahora se enfrenta a una nueva campaña naval de los hutíes.

Las crisis en Oriente Medio han causado severos estragos a Egipto, ya que en el ejercicio fiscal 2025/2026 registró unos ingresos de 4.670 millones de dólares (4.066 millones de euros), una cifra significativamente inferior a los más de 9.000 millones de dólares (7.836 millones de euros) que contabilizaba antes del inicio de la guerra en Gaza.