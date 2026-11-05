Cancelan 'Casados a primera vista' en Reino Unido tras denuncias de violaciones

Channel 4 no dio detalles de la cancelación y dijo en un comunicado que se había producido como resultado de "un examen externo" llevado a cabo tras registrarse "acusaciones graves de actos indebidos contra varios participantes en el programa, acusaciones que ellos han negado".

El comunicado precisa que las acusaciones fueron presentadas por tres mujeres, y una portavoz de la cadena dijo sentirse "muy dolida por el dolor que esas mujeres claramente sintieron".

En 'Married At First Sight UK' (título original del programa en inglés) varias personas solteras son emparejadas por expertos y se "casan" (en bodas sin valor legal) con desconocidos a los que ven por primera vez el día de su boda para después convivir en una luna de miel mientras son filmados a diario.

La investigación de la BBC reveló en qué habían consistido las denuncias: una mujer alegó que su marido ficticio la violó y luego amenazó con atacarla con ácido; una segunda dijo haber sido violada antes de la emisión del programa y lo hizo saber a la productora, pero aun así el programa salió al aire; mientras que una tercera acusó a su compañero de conducta sexual inapropiada.