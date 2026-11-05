Canciller chino recibe a delegación norcoreana tras reciente visita de Kim Jong-un a China

Wang, también director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), recibió a la delegación encabezada por Kim Song-nam, miembro del Buró Político y responsable del Departamento Internacional de la formación norcoreana, informó en un comunicado la Cancillería china.

Durante el encuentro, Wang se refirió a la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó a Corea del Norte en junio y expresó la disposición de Pekín a seguir desarrollando las relaciones bilaterales.

Por su parte, Kim Song-nam manifestó la voluntad de Pionyang de mantener la cooperación con China, mientras que Wang informó a la delegación sobre los resultados del reciente quinto pleno del Comité Central del PCCh.

La delegación norcoreana llegó a Pekín el martes por invitación del Comité Central del PCCh, según la agencia estatal norcoreana KCNA.

La reunión se produce después de que Kim Jong-un visitara Dandong el pasado 24 de octubre y se entrevistara con Wang Huning, uno de los principales dirigentes chinos, con quien abordó la cooperación económica bilateral.

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Estos contactos tienen lugar antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde se ha planteado la posibilidad de un encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Kim Jong-un.

Sin embargo, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, afirmó esta semana que Pionyang no ve necesario dialogar con Washington mientras Estados Unidos mantenga su política hacia Corea del Norte, mientras que informaciones publicadas en octubre apuntaban a escasas posibilidades de una reunión entre ambos líderes este año.