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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:45

Canciller chino recibe a delegación norcoreana tras reciente visita de Kim Jong-un a China

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Pekín, 5 nov (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, se reunió este jueves en Pekín con una delegación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte para abordar las relaciones bilaterales, menos de dos semanas después de la visita del líder norcoreano, Kim Jong-un, a la ciudad fronteriza china de Dandong.

Por EFE
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Wang, también director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), recibió a la delegación encabezada por Kim Song-nam, miembro del Buró Político y responsable del Departamento Internacional de la formación norcoreana, informó en un comunicado la Cancillería china.

Durante el encuentro, Wang se refirió a la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó a Corea del Norte en junio y expresó la disposición de Pekín a seguir desarrollando las relaciones bilaterales.

Por su parte, Kim Song-nam manifestó la voluntad de Pionyang de mantener la cooperación con China, mientras que Wang informó a la delegación sobre los resultados del reciente quinto pleno del Comité Central del PCCh.

La delegación norcoreana llegó a Pekín el martes por invitación del Comité Central del PCCh, según la agencia estatal norcoreana KCNA.

La reunión se produce después de que Kim Jong-un visitara Dandong el pasado 24 de octubre y se entrevistara con Wang Huning, uno de los principales dirigentes chinos, con quien abordó la cooperación económica bilateral.

Estos contactos tienen lugar antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde se ha planteado la posibilidad de un encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Kim Jong-un.

Sin embargo, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, afirmó esta semana que Pionyang no ve necesario dialogar con Washington mientras Estados Unidos mantenga su política hacia Corea del Norte, mientras que informaciones publicadas en octubre apuntaban a escasas posibilidades de una reunión entre ambos líderes este año.

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