ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:30

Canciller peruano visita Rusia después de 14 años tras denuncias de reclutados irregulares

Imagen sin descripción

Moscú, 5 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció este jueves la visita del canciller de Perú, Carlos Espá, a la capital rusa y su encuentro con el homólogo ruso, Serguéi Lavrov, previsto para el próximo lunes, tras 14 años sin viajes oficiales a Moscú de jefes de la diplomacia peruanos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Los ministros de Exteriores de nuestros países estudiarán formas de intensificar el diálogo político, los mecanismos de cooperación, el comercio, los proyectos conjuntos en el ámbito material, la mejora del marco jurídico, así como otras cuestiones urgentes", informó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

En su sitio web, el Ministerio añadió que, entre otros temas en la agenda, estarán los proyectos conjuntos en el uso pacífico de la energía nuclear.

"Serán analizadas las formas de aumentar el comercio y la inversión mutuos, proyectos conjuntos en el uso pacífico de la energía nuclear, la investigación agrícola y acelerar el trabajo en acuerdos bilaterales en diversas áreas", indica el comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Exteriores ruso.

Se trata de la primera visita oficial de un canciller peruano a Moscú desde 2012. Las relaciones diplomáticas se complicaron después del comienzo de la guerra en Ucrania, aunque se mantuvo la cooperación económica.

En mayo, Lima denunció el reclutamiento de ciudadanos peruanos por parte de Moscú para participar en los combates como mercenarios del lado ruso.

En ese momento, la Fiscalía peruana inició una investigación por posible trata de personas tras recibir cientos de denuncias de personas que perdieron a sus familiares después de que estos recibieran ofertas de trabajo en Rusia.

Este lunes, Espá estimó que organizaciones criminales llevaron a Rusia mediante "engaños y falsas promesas" a muchos de los aproximadamente 450 peruanos enrolados para combatir en la guerra de Ucrania.

En respuesta a una pregunta de EFE durante una comparecencia con su homólogo portugués, Espá vinculó su próximo viaje a Moscú con la preocupación de su Gobierno por estos ciudadanos y la necesidad de esclarecer su paradero y gestionar la repatriación de los fallecidos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar