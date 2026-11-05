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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:05

Carreras al Senado en Alaska y Misisipi siguen abiertas mientras Trump propone soluciones

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Washington, 5 nov (EFE).- Las carreras al Senado en los estados de Alaska y Misisipi continúan sin arrojar un ganador claro este jueves dos días después de las elecciones de medio mandato que dieron arrolladoras victorias a los demócratas, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso que se transfieran votos a un aspirante republicano.

Por EFE
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En Alaska, el conteo continúa para definir una contienda en la que la candidata demócrata Mary Peltola (48,2 %) supera por poco más de 600 votos al senador republicano Dan S. Sullivan (47,9%), con el 75,5 % de las papeletas escrutadas, según un análisis de la cadena NBC.

Un tercer aspirante, el republicano Gerald Heikes acumula de momento apenas el 2,3 % de las boletas.

Es muy probable que los resultados no se conozcan hasta dentro de varias semanas debido a las peculiaridades del estado norteño, con un alto índice de voto por correo y conteos manuales que suelen demorar el proceso hasta 10 o 15 días después de la jornada electoral.

El desenlace podría demorarse hasta el 18 de noviembre, cuando está prevista la tabulación de las votaciones por orden de preferencia si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria en el primer recuento.

La contienda por el Senado -que quedó en manos demócratas tras los comicios, al igual que la Cámara de Representantes- en Alaska estuvo marcada por la polémica y las denuncias de que la campaña de Peltola buscó registrar en la boleta a un aspirante de nombre Daniel J Sullivan, muy similar al del senador republicano, para confundir a los votantes.

La demócrata negó las acusaciones, reportadas por The New York Times y utilizadas por Trump y su partido para pedir que Peltola sea descalificada.

"Los votos del falso Dan Sullivan, sumados a los del otro 'inútil' que los demócratas pusieron en la papeleta, deberían transferirse de inmediato al verdadero Dan Sullivan, y se acabó la elección: él ganaría fácilmente. ¡No hay otra solución justa!", escribió este jueves Trump en su red Truth Social.

En Misisipi, la carrera también permanece reñida. Con el 95,6 % de los votos escrutados, el demócrata Scott Colom (49 %) aventaja por unos 1.200 votos a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith (48,9 %), un margen que se amplió después de estar separados por apenas 23 votos, según estimaciones de NBC.

Si el estado sureño se sube a la histórica ola azul demócrata del martes, Colom haría historia como el primer senador negro en ese estado desde 1881 y el primero de su partido en llegar al Senado por ese territorio desde 1982. Los resultados se podrían demorar hasta el 10 de noviembre, el límite para contar las boletas provisionales.

Aunque los republicanos resistieron en estados como Florida, la oposición logró su objetivo más difícil: ganar un vuelco al Senado en Texas, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio. También mantuvieron asientos en Míchigan y otros territorios que les ayudó a reafirmar la mayoría de 54 escaños, que podría ser de 56 si se hacen también con Misisipi y Alaska.

Los demócratas también recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 258 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

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