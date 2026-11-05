Chajá, el postre uruguayo que anhelan hacerle probar al papa León XIV en Paysandú

"Don Orlando, necesito que usted me haga un postre de estos. Ese postre tan rico que usted hace que se parece a un pájaro Chajá", le dijo un amigo a su creador.

Castellano le preguntó por qué lo comparaba con un ave y este le explicó que por su cuerpo liviano y sus muchas plumas, haciendo referencia al merengue. Desde ese momento, el postre adoptó ese nombre.

Así lo indica en una entrevista con la Agencia EFE Alfonso Nardini, bisnieto del creador y propietario de la confitería, quien asegura que su bisabuelo fue "un visionario".

Cuenta que a Castellano le gustaba mucho la cocina, eligió la parte de repostería e ideó el postre que comenzó a elaborar encerrado en una pieza para que su fórmula no se conociera.

A pocos días de que esto suceda, la confitería vende postres con un empaque especial que recuerda un hecho que será histórico. "Bienvenido León XIV a Paysandú. Tierra del Postre Chajá", dice una de las cajas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nardini indica que sueña con que el sumo pontífice pruebe este producto y añade que sería "un honor" que así fuera.

"Es lo que anhelamos y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Más allá de que visita a Uruguay, visita a la tierra del postre Chajá que es Paysandú. Tiene que haber alguna posibilidad de que el papa deguste de nuestros productos", enfatiza.

Ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo, en el litoral oeste del país, la ciudad de Paysandú será testigo de la primera misa que el papa León XIV ofrecerá en el marco de la visita que hará a Latinoamérica.

Elegido por el sitio especializado Tase Atlas como una de las mejores 30 tortas del mundo, el Chajá ha perdurado por generaciones de diferentes paladares que eligen desde el clásico con durazno hasta versiones con frutos del bosque o dulce de leche.

"Estamos tratando de abarcar todas las generaciones, siempre manteniendo el producto", puntualiza Nardini, quien explica que puede variar con sabores diferentes, pero siempre manteniendo el bizcochuelo, el merengue y la crema.

"Hay un trabajo muy fuerte atrás de esto, sobre todo en los cambios y la actualización de los productos. Posicionar la marca es una cosa, pero también conservar su paladar final. Eso creo que es un desafío día a día (...) Tenemos las nuevas generaciones, el nuevo paladar. A mí es algo que me mantiene muy activo y me encanta", dice.

Por otra parte, si bien detalla que algunas etapas del proceso de elaboración se han automatizado, subraya que uno de los secretos de la fórmula del postre creado en 1927 es la artesanía que tiene el armado y destaca que eso es algo que "no cambiaría por nada".