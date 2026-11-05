China advierte del riesgo de grandes inundaciones en 2027 por El Niño extremo

Sun Chunpeng, subdirector del Centro de Información del Ministerio de Recursos Hídricos, señaló que las cuencas del río Yangtsé, del lago Taihu y del río Songhua presentan riesgos de inundaciones de gran alcance durante el próximo año, recogió la televisión estatal CCTV.

El experto explicó que también podrían producirse crecidas de distinta intensidad en otras cuencas, con episodios locales de lluvias extremas e inundaciones repentinas más frecuentes y repetidos.

Las previsiones apuntan además a un aumento del riesgo de desbordamientos de lagos glaciares en la meseta tibetana y sus alrededores, mientras algunas zonas del norte y noroeste podrían experimentar menos precipitaciones, temperaturas más elevadas y sequías.

Para este invierno, las autoridades prestan especial atención al río Amarillo, donde las oscilaciones térmicas podrían favorecer la acumulación de bloques de hielo y la formación de barreras que dificulten el flujo del agua.

Según Sun, en algunos tramos del río situados en el norte del país podrían producirse episodios repetidos de formación y desplazamiento de hielo, con una congelación más tardía de lo habitual.

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"Las fluctuaciones de temperatura facilitan la acumulación de hielo en tramos estrechos, formando atascos y represas de hielo, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones", indicó Sun.

El especialista recordó que episodios anteriores de El Niño estuvieron asociados a importantes inundaciones en la cuenca del Yangtsé, como las registradas en 1998 y 2016.

El actual fenómeno, formado en septiembre y considerado en octubre el más intenso desde que existen registros, podría tener efectos sobre China durante los próximos meses.

El Ministerio de Recursos Hídricos indicó que ha comenzado a preparar medidas preventivas y reforzará el seguimiento meteorológico e hidrológico para anticipar posibles inundaciones y sequías.

La advertencia llega después de un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales y deslizamientos que causaron numerosas víctimas y obligaron a efectuar evacuaciones preventivas.