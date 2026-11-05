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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:45

China bloquea el acuerdo de Softbank para la adquisición de la unidad de robótica de ABB

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Tokio, 5 nov (EFE).- China bloqueó el acuerdo del grupo japonés Softbank para adquirir el negocio de robótica de la multinacional tecnológica suiza ABB por un valor de 5.375 millones de dólares, en el marco del auge de la inteligencia artificial (IA) y de las inversiones de la firma nipona en este campo.

Por EFE
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ABB informó este jueves a través de un breve comunicado de que Softbank, que se encarga de gestionar el proceso para obtener las aprobaciones regulatorias, le había comunicado que la oficina de revisión de seguridad de inversiones extranjera de China "ha prohibido la adquisición del negocio" de la firma suiza en el gigante asiático.

Ambas compañías, agregó ABB, mantienen un diálogo estrecho y están trabajando de forma constructiva en la transacción, anunciada a principios de octubre de 2025 pero que esperaban tener cerrada en la segunda mitad de este año.

Según fuentes consultada por 'Financial Times', la revisión por parte de las autoridades chinas incluyó un examen detallado de las cadenas de suministro chinas de ABB y la exigencia de mantener algunas de las capacidades de fabricación de la unidad de robótica en China.

Esta decisión supone un revés para los planes del fundador de Softbank, Masayoshi Son, de expandirse en el sector de la IA física, mientras aguarda la salida a bolsa de la estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, a la que ha destinado multimillonarias inversiones.

Softbank dijo cuando anunció el acuerdo con ABB que esperaba que esta adquisición fortaleciera "significativamente" su negocio de robótica. La compra suponía que ABB abandonaba su intención anterior de escindir el negocio como una empresa independiente a bolsa, al competir con otras firmas como las japonesas Fanuc, Yaskawa y la alemana Kuka en la fabricación de robots industriales.

El grupo japonés este jueves cayó un 6,77 % en la Bolsa de Tokio, aunque en el último mes sus acciones se han desplomado más de un 38 %, en medio de las pérdidas en las tecnológicas, a raíz de la preocupación por la sostenibilidad de la IA.

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