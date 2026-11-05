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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:05

Codelco reporta derrame de relaves y advierte riesgo de llegada a río en centro de Chile

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Santiago de Chile, 5 nov (EFE).- La estatal chilena Codelco confirmó este jueves un derrame de relaves en su División Andina y advirtió el riesgo de la llegada del material al cauce del río Blanco, en la zona de cordillera en la región de Valparaíso.

Por EFE
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Según informó la cuprífera a través de un comunicado, la emergencia se produjo luego de una obstrucción en el sistema de transporte del material "producto de la caída de un objeto" en una de las canaletas.

"Esta situación habría generado un derrame parcial de material con eventual llegada al cauce del río Blanco", señaló Codelco, y agregó que activó los protocolos de emergencia incluyendo la paralización del transporte de relaves - residuos sólidos, líquidos y químicos de los minerales extraídos-, las faenas de la planta concentradora y el desvío preventivo de aguas.

"Esta condición se encuentra controlada, las medidas de mitigación continúan en desarrollo y la autoridad competente ha sido informada oportunamente", subrayó la compañía.

De acuerdo a la prensa local, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) está verificando la correcta aplicación de protocolos y planes ante la emergencia.

Por su parte, ejecutivos de Esval, la empresa sanitaria que opera en la región de Valparaíso, informaron que se cerraron de manera preventivas las compuertas de captación superficial desde el río Aconcagua, uno de los cursos de agua más importantes de la zona central del país.

"El suministro es normal y los equipos de la sanitaria están monitoreando la situación de manera permanente", informó el subgerente de la sanitaria, Rodrigo Lastra.

La División Andina de Codelco registra al menos otros dos derrames de relave en los últimos 10 años: la filtración de concentrado de cobre vertido directamente en el lecho del río Blanco en febrero de 2016 y la rotura de un relaveducto en enero de 2019 que afectó al mismo cauce y por el que la SMA formuló cargos en contra de la estatal en 2020.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tiene contabilizados a la fecha 839 depósitos de relave a lo largo del país, 83 de ellos ubicados en la región de Valparaíso.

Especialistas señalan que estos depósitos de material, desecho arenoso que queda después de extraer los minerales valiosos, constituyen un "peligro silencioso" bajo intensas lluvias como las que han azotado la zona centro-norte y sur del país durante los últimos meses a raíz del fenómeno climático El Niño.

El cobre es la principal exportación de Chile y la minería representa cerca del 13 % del PIB nacional.

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