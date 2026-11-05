Comienza el Festival de Cine de Mar del Plata con la proyección de 'Caballo salvaje nueve'

Durante el festival, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, se exhibirán 150 filmes, con 14 títulos en competencia por el Astor al mejor largometraje y más de 30 funciones que ya tienen las entradas agotadas.

Entre las películas que compiten están 'Ink', del británico Danny Boyle, y 'Elsinore', del australiano Simon Stone, dos producciones que llegan con expectativas de reconocimiento en la temporada internacional de premios.

Protagonizada por Guy Pearce y Jack O'Connell, 'Ink' reconstruye la compra del diario británico 'The Sun' por el empresario Rupert Murdoch en 1969 y su transformación en uno de los principales exponentes de la prensa sensacionalista.

'Elsinore' cuenta con Andrew Scott en el papel del actor Ian Charleson, quien decidió interpretar a Hamlet en el Teatro Nacional de Londres pese a encontrarse gravemente enfermo de sida en los años más duros de esta epidemia.

La competencia internacional incluye 'Los relatos', del español Miguel del Arco, que tendrá su estreno mundial en Mar del Plata y contará con la presencia de su protagonista, Marta Etura, así como 'Children Untold', de la japonesa Miwa Nishikawa, y 'Un precio que tenemos que pagar', documental del argentino Ricardo Preve sobre la muerte en Vietnam del reportero gráfico Ignacio Ezcurra en 1969.

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La Competencia Argentina está integrada por doce películas, entre ellas, 'Perfume, una película de María Gabriela Epumer', de Lucía S. Ruiz, y 'El Diego que nadie vio', de Román Cárdenas, un documental construido a partir del trabajo del fotógrafo Jorge Luengo, quien siguió la carrera de Diego Maradona.

El jurado de la Competencia Internacional estará presidido por el cineasta peruano Francisco Lombardi e integrado por el director mexicano Carlos Cuarón, la actriz argentina Eva de Dominici, la realizadora danesa Birgitte Stærmose, la directora mongola Uisenma Borchu y la periodista italiana Silvia Bizio.

Entre las películas que también se exhibirán están 'Fjord', 'La bola negra', 'Rose' o 'Perfume', todas ellas con entradas agotadas.