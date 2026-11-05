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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:50

Condenan en ausencia a 4 años de prisión a la hija del opositor ruso Borís Nemtsov

Imagen sin descripción

Moscú, 5 nov (EFE).- Una corte de Moscú condenó este jueves en ausencia a cuatro años de prisión en una colonia penal de régimen general a la hija del opositor asesinado Borís Nemtsov, Zhanna.

Por EFE
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Según informó hoy el medio independiente ruso Mediazona, la corte imputó a Zhanna Nemtsova cargos por encabezar la organización Boris Nemtsov Foundation for Freedom, catalogada por Rusia como "indeseable".

Además, se le prohibió administrar recursos de internet durante ocho años.

De acuerdo con la fiscalía, Nemtsova "enfatiza abiertamente su liderazgo en dicha organización, organiza su financiación y funcionamiento y también caracteriza negativamente varios eventos que tienen lugar en Rusia".

La fundación, encabezada por Zhanna Nemtsova, que desde 2015 vive fuera de Rusia, tiene su sede en Alemania y se dedica a actividades educativas y de derechos humanos. En 2024 la organización fue catalogada como indeseable.

En septiembre de este año Rusia incluyó a Nemtsova en la lista de personas buscadas internacionalmente. En octubre, las autoridades rusas la declararon agente extranjera.

Borís Nemtsov fue asesinado en febrero de 2015 en el centro de Moscú. El Gobierno ruso no acepta el móvil político del asesinato.

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