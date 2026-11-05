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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:50

Costa acepta debatir en Dublín cómo unificar la postura sobre Ucrania, como pide Meloni

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Bruselas, 5 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, incluirá a la agenda de la reunión informal de líderes de la Unión Europea, prevista para el 13 de noviembre en Dublín, un debate sobre cómo transmitir un "mensaje claro y unificado" en las conversaciones de paz sobre Ucrania, una cuestión que se sumará a la Inteligencia Artificial, tema al que inicialmente estaba dedicado exclusivamente el encuentro.

Por EFE
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Así lo dice el político portugués en una carta dirigida a la primera ministra italiana, Georgia Meloni, en la que asegura que comparte su opinión de que "la Unión Europea debe participar adecuadamente en los debates que definen la seguridad de Europa y el futuro de Ucrania", y que esa participación "debe organizarse de tal manera que le permita transmitir un mensaje claro y unificado, defender sus intereses y apoyar a Ucrania".

Costa asegura que coincide con Meloni en que "Europa debe actuar con coherencia, unidad y determinación" en esos contactos.

"Efectivamente, los intereses de la Unión Europea deben estar representados por sus instituciones, de conformidad con los Tratados. Como sabes, he planteado esta cuestión en varias ocasiones anteriores en nuestras conversaciones entre líderes", dice.

En ese contexto, asegura tomar nota de la petición de la primera ministra italiana de tratar este asunto con mayor profundidad en la próxima reunión informal del Consejo Europeo en Dublín, y añade que reservará tiempo para abordar esa cuestión.

"Estoy convencido de que nuestro interés común es garantizar que la Unión Europea contribuya de manera eficaz a una paz justa, duradera y sostenible, en estrecha cooperación con Ucrania y nuestros demás socios", concluye Costa.

La misiva de Costa responde a otra carta enviada por Meloni al presidente del Consejo Europeo este mismo jueves, en la que la política italiana criticó el enfoque descoordinado de la UE respecto a las negociaciones de paz con Rusia.

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