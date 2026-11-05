Costa Rica vigila una potencial depresión tropical frente a sus costas

"Un área de baja presión ubicada en el océano Pacífico, frente a las costas del país, presenta potencial ciclónico. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) este sistema tiene una probabilidad del 40 % de desarrollarse en una depresión tropical durante las próximas 48 horas y del 60 % durante los próximos siete días", indica un informe del IMN.

La entidad anunció que se "mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas" para comunicar a la población sobre el desarrollo del fenómeno situado en el Pacífico frente a las costas de Costa Rica y Nicaragua.

"Los modelos numéricos mantienen incertidumbre significativa en cuanto a la evolución y el comportamiento del sistema, además el mismo ha mostrado poco desarrollo en los últimos días. Sin embargo, coinciden en que podría presentar una mayor organización durante el sábado o domingo", agregó el IMN.

Según el informe meteorológico, se prevé un incremento de la nubosidad y la presencia de bancos de neblina durante el fin de semana en el norte del Pacífico costarricense (provincia de Guanacaste), un aumento de los aguaceros en las montañas del norte y el Caribe del país, y una disminución de las temperaturas y condiciones más nubladas en el Valle Central, donde se ubica la capital San José.

El IMN advirtió que estas condiciones pueden variar dependiendo del desarrollo del fenómeno en el Pacífico y recomendó a la población estar atenta a la información oficial.