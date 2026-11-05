ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:20

Costa Rica vigila una potencial depresión tropical frente a sus costas

Imagen sin descripción

San José, 5 nov (EFE).- El Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica (IMN) informó este jueves que vigila el desarrollo de un sistema de baja presión situado frente a las costas del Pacífico del país y que tiene potencial de convertirse en depresión tropical en los próximos días.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Un área de baja presión ubicada en el océano Pacífico, frente a las costas del país, presenta potencial ciclónico. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) este sistema tiene una probabilidad del 40 % de desarrollarse en una depresión tropical durante las próximas 48 horas y del 60 % durante los próximos siete días", indica un informe del IMN.

La entidad anunció que se "mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas" para comunicar a la población sobre el desarrollo del fenómeno situado en el Pacífico frente a las costas de Costa Rica y Nicaragua.

"Los modelos numéricos mantienen incertidumbre significativa en cuanto a la evolución y el comportamiento del sistema, además el mismo ha mostrado poco desarrollo en los últimos días. Sin embargo, coinciden en que podría presentar una mayor organización durante el sábado o domingo", agregó el IMN.

Según el informe meteorológico, se prevé un incremento de la nubosidad y la presencia de bancos de neblina durante el fin de semana en el norte del Pacífico costarricense (provincia de Guanacaste), un aumento de los aguaceros en las montañas del norte y el Caribe del país, y una disminución de las temperaturas y condiciones más nubladas en el Valle Central, donde se ubica la capital San José.

El IMN advirtió que estas condiciones pueden variar dependiendo del desarrollo del fenómeno en el Pacífico y recomendó a la población estar atenta a la información oficial.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar