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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:30

Costa subraya la "necesidad estratégica" de reforzar la relación de la UE y Latinoamérica

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó este jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid que en el contexto actual "reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina no es una opción, sino una necesidad estratégica".

Por EFE
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"Somos socios naturales. Compartimos valores, intereses y profundos vínculos políticos, culturales y humanos", destacó el portugués Costa en su intervención en la plenaria de la cumbre, que ha reunido en Madrid a diez de los 22 líderes de la región.

"Nos une el compromiso con la democracia, el Estado de derecho, la cohesión social, el desarrollo sostenible y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", agregó.

Costa aseguró además que "fortalecer las Naciones Unidas es una prioridad compartida".

"Por eso, observamos con mucho interés la contribución de Latinoamérica a la elección del próximo o próxima secretario general de Naciones Unidas", dijo a continuación sobre el proceso para relevar a António Guterres al frente de ese organismo, que está en su fase final.

Varios de los líderes iberoamericanos presentes en la cumbre defendieron en sus discursos que la secretaría general de la ONU sea asumida por una persona procedente de Latinoamérica.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se refirió directamente a la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la secretaría general de la ONU y dijo que este organismo "debe ser presidido por una persona latinoamericana".

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también abordó este tema y subrayó que América Latina y el Caribe tienen una "oportunidad histórica" de volver a liderar la ONU.

Asimismo, el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, defendió que la Secretaría General de Naciones Unidas represente a América Latina y el Caribe, una región "que merece ser cabeza de dicha organización".

Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo abogó en particular por reforzar la cooperación de la UE con la región en materia de seguridad, dado que "la lucha contra la criminalidad organizada es una prioridad compartida y esencial para todos".

Además, "el espacio iberoamericano será mucho más eficaz si aprovechamos también el marco europeo. Lo mismo ocurre con los derechos digitales, las normas y los mecanismos de protección: la convergencia regulatoria entre nuestras regiones multiplica nuestra capacidad de influencia", anotó.

Por último, Costa invitó a todos los líderes a participar en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará en Bruselas en 2027.

"Iberoamérica puede contar con la Unión Europea", concluyó.

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