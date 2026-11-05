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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:15

Cuba denuncia en Madrid el "castigo colectivo inhumano" de Estados Unidos a su país

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Madrid, 5 nov (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez, denunció este jueves en la Cumbre Iberoamericana de Madrid "la obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba que Estados Unidos ha llevado a límites inhumanos de castigo colectivo".

Por EFE
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En la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, que reunió a diez jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Rodríguez centró su discurso en el bloqueo económico contra Cuba, que Estados Unidos "ha reforzado en los últimos diez meses".

En este punto mostró su agradecimiento "a los países iberoamericanos que votaron a favor de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado 28 de octubre en contra del bloqueo".

"Frente a la arbitrariedad y el uso abusivo del poder imperialista, debemos actuar en apego a los principios fundacionales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones", añadió.

Respecto a este organismo, el canciller dijo que hay que defender "con determinación la actuación independiente de la Conferencia Iberoamericana, sin injerencias, exclusiones ni presiones externas".

"Enfrentamos un contexto internacional convulso, marcado por el unilateralismo y la pretensión imperialista e inviable de imponer la paz mediante la fuerza", afirmó.

Un contexto que ha llevado a "la proliferación de conflictos, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos y el impacto del cambio climático".

En su opinión, esta situación demuestra que "treinta años después de la sexta Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, nuestra comunidad aún no tiene respuestas para las preguntas que hiciera entonces el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro" y los países iberoamericanos siguen preguntándose cómo defender su indepedencia.

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