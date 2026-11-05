'D´10. El reparto de lo sensible': artistas se lanzan a experimentar en una Cuba en crisis

En la galería Factoría Habana de La Habana Vieja se muestran desde hoy y hasta febrero de 2027 obras de diez artistas cubanos que no sobrepasan los 35 años y que, bajo la curaduría de Concha Fontenla y Enzzo Hernández, recorren -desde diferentes lenguajes y procesos creativos- sus inquietudes, pero también sus procesos de intimidad y la forma de vivir.

"En la mayor crisis del planeta, del sur global, en la mayor crisis de Cuba, (estos jóvenes) se lanza a experimentar, a explicar quiénes son, cómo son, pero en técnicas que requiere muchísima pericia", expresó a EFE Fontenla, gallega asentada en la isla, donde es considerada una autoridad en el arte contemporáneo cubano y que recibió en 2017 el prestigioso Premio Nacional de Curadoría de Cuba.

Fontenla se confiesa "enormemente sorprendida" de encontrar en la isla "una generación que podía ser una generación Zeta"; -aunque prefiere no encasillarla- que expresa en sus obras "unas enormes ganas de vivir, de cambiar las cosas en la sociedad actual, de ser mejores, de crecer como artistas" y logran "una mirada hacia ellos mismos, a su sexualidad, a sus relaciones diferentes relaciones".

Admira, además, cómo estas expresiones encuentran espacios en la "religión y en la importancia de la familia” y desde materiales únicos como obras hechas con toallas desmaquillantes o telas recicladas.

Dividida en tres espacios que coinciden con los tres pisos de Factoría Habana, ´D’10. El reparto de lo sensible´, reunió a los cubanos Adis Castellanos, Alejandro Cañer, Gabriela Pezz, Gabriela Reyna, Greta Reyna, Jorge Rodríguez, José Ángel Nazábal, Laura Sofía Thorrez, Roberto Guerra y Yudel Francisco.

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A través de técnicas y poéticas muy diferentes, las piezas provocan al espectador y lo inducen a reflexionar sobre el pasado con piezas de colección como sellos o fotografías familiares, o a vivir los procesos de maternidad desde la mirada de una madre artista y profesora, incluso a pensar la realidad con la misma intensidad de las paletas de colores que llenan el espacio.

Unos metros de arena de playa en el suelo, Gabriela Reyna los atraviesa con una cesta en la cabeza, llena de más arena y de varias figuras religiosas que la acompañan todo el trayecto. Agotada, al fin, los deja y se retira. Lo ha expresado sin palabras: esa es su fe.

Minutos antes de su performance en Factoría Habana, Reyna conversó con EFE sobre esa fuerza invisible que la mueve: "yo creo que ahora mismo lo que me sostiene -y creo que en el de muchos- es la fe, o esa idea abstracta de buscar algo para seguir adelante".

Con apenas 35 años se identifica con una "generación que trata de exponer y proyectar lo que sienten, lo que viven, lo que quieren hablar en el día a día, da igual si es de política, si es de cultura, si es social, si es económica".

"Muchos estamos marcados por grandes artistas que se han ido, grandes amigos alrededor, artistas igual que se van y otros que seguimos aquí y mi performance va de eso también: de esa idea de sostenerse y cargar el peso de la historia encima de ti, a pesar de la crisis que hay", remarcó.

Reyna expone también varios de sus cuadros que están hechos sobre toallas desmaquillantes y con maquillajes que confiesa, consigue en Cuba gracias a amigas o donaciones de "mujeres que saben que trabajo con maquillaje y me los regalan", porque aquí "son escas o difíciles de conseguir y muy caras".

Tras 10 años aplicando esta técnica que explica "tiene un trabajo de secado, de fijado, con laca", Reyna asegura querer "seguir creando desde Cuba".