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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:25

Delhi vuelve a intentar lluvia artificial contra la contaminación tras fracasar en 2025

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Nueva Delhi, 5 nov (EFE).- Las autoridades de Nueva Delhi realizaron dos nuevas pruebas para provocar lluvia artificial y combatir la contaminación atmosférica, pese a que los experimentos del año pasado no consiguieron precipitaciones en una de las capitales más contaminadas del mundo, informaron este jueves medios locales.

Por EFE
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Los ensayos se llevaron a cabo durante los últimos quince días cerca del aeropuerto internacional Indira Gandhi, según fuentes gubernamentales citadas por la agencia india PTI.

El Ejecutivo estudia nuevas operaciones después de Diwali, la festividad hindú de las luces, cuya celebración con petardos y fuegos artificiales suele agravar la contaminación, y de Chhath, otra importante festividad religiosa prevista para mediados de noviembre.

La iniciativa coincide con un nuevo deterioro de la calidad del aire en la capital india, donde el Índice Nacional de Calidad del Aire (AQI) alcanzó este jueves los 367 puntos, dentro de la categoría "muy mala" de la escala oficial india, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Algunas estaciones de vigilancia superaron los 400 puntos, considerados "graves".

En octubre de 2025, el Gobierno de Delhi realizó dos experimentos similares en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, pero ninguno consiguió provocar lluvia debido a la escasa humedad de las nubes.

Las autoridades aseguraron posteriormente que las pruebas habían reducido la concentración de partículas contaminantes, aunque no lograron su objetivo principal.

La técnica, conocida como siembra de nubes, consiste en dispersar sustancias como yoduro de plata y sales sobre formaciones nubosas para favorecer las precipitaciones, que pueden arrastrar temporalmente parte de las partículas suspendidas en el aire.

Sin embargo, su eficacia depende de condiciones meteorológicas favorables y no elimina las emisiones del tráfico, la industria o la quema de residuos agrícolas, algunas de las principales fuentes de contaminación que afectan cada invierno a Nueva Delhi.

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