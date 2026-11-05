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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:10

Detienen a tres hombres en Perú por intentar sacar del país unas 3.000 tarántulas en avión

Imagen sin descripción

Lima, 5 nov (EFE).- Tres hombres fueron detenidos en Perú cuando intentaban sacar del país alrededor de 3.000 tarántulas, la mayoría de ellas bebés, para llevarlas en avión a Europa, según reportó este jueves la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Por EFE
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Las jóvenes tarántulas estaban dentro de recipientes de plástico, ocultas dentro de las maletas que los detenidos pretendían facturar en la bodega del avión.

Los hombres, dos de nacionalidad alemana y uno polaca, se disponían a viajar a Düsseldorf (Alemania) y Cracovia (Polonia), respectivamente, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más grande de Perú, que sirve a Lima.

Los oficiales de Acciones Inmediatas de la Sunat, con información de Inteligencia Aduanera, intervinieron a los tres pasajeros e inspeccionaron sus equipajes.

Inicialmente hallaron las tarántulas en el equipaje del hombre polaco y posteriormente se advirtió que su vuelo estaban vinculado con los otros dos pasajeros alemanes, a quienes también se le encontró más tarántulas en sus maletas.

Los detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía para enfrentar una denuncia por tráfico ilícito de especies protegidas.

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