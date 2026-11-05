Detienen a tres hombres en Perú por intentar sacar del país unas 3.000 tarántulas en avión

Las jóvenes tarántulas estaban dentro de recipientes de plástico, ocultas dentro de las maletas que los detenidos pretendían facturar en la bodega del avión.

Los hombres, dos de nacionalidad alemana y uno polaca, se disponían a viajar a Düsseldorf (Alemania) y Cracovia (Polonia), respectivamente, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más grande de Perú, que sirve a Lima.

Los oficiales de Acciones Inmediatas de la Sunat, con información de Inteligencia Aduanera, intervinieron a los tres pasajeros e inspeccionaron sus equipajes.

Inicialmente hallaron las tarántulas en el equipaje del hombre polaco y posteriormente se advirtió que su vuelo estaban vinculado con los otros dos pasajeros alemanes, a quienes también se le encontró más tarántulas en sus maletas.

Los detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía para enfrentar una denuncia por tráfico ilícito de especies protegidas.