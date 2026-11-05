ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:40

Detienen en Bolivia a dos brasileños ligados a grupo criminal Primer Comando de la Capital

Imagen sin descripción

La Paz, 5 nov (EFE).- La Policía de Bolivia informó este jueves sobre la detención de dos ciudadanos brasileños vinculados a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) y que están acusados de matar a dos personas de la misma nacionalidad en la región oriental de Santa Cruz por temas relacionados al tráfico de drogas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los brasileños detenidos son Enrique Almeida Jiménez, de 25 años, y Daniel Gómez Martínez, de 28, y junto a ellos también fue detenido un boliviano, según informó la Policía.

El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, dijo en una rueda de prensa que los dos brasileños "pertenecen al PCC", según información que se confirmó con la Policía Federal de Brasil, y ambos cuentan con "antecedentes vinculados al tráfico de sustancias controladas, organización criminal" y asesinatos por encargo.

Explicó que se estableció que ellos fueron los "autores materiales" del doble crimen, reportado hace casi tres semanas, mediante el hallazgo de dos armas de fuego, proyectiles y un vehículo "en el que huyeron después de perpetrar" el delito.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, informó más temprano de la captura en la víspera de un "alto miembro del PCC" que era buscado en Brasil por "narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado y con una condena de 10 años".

"Fue un golpe de inteligencia, en coordinación con la Policía Federal de Brasil", aseguró Paz en la red social X.

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, Beni y Pando, esta última también colindante con Perú, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.

El Gobierno sostiene que en el país existe una disputa entre miembros del PCC y el Comando Vermelho (CV), que es otra organización criminal brasileña, por ocupar territorio boliviano para el tráfico de droga.

La Policía reforzó en las últimas horas el patrullaje en Santa Cruz con más de 200 agentes y el comandante Álvarez anunció que se coordinará con las Fuerzas Armadas para realizar operativos de seguridad conjuntos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar