Detienen en Colombia a juez mexicano vinculado a la trama de narcotráfico de Ryan Wedding

La Fiscalía estadounidense detalló en un mensaje publicado en X que el juez, de 49 años, fue detenido el pasado domingo 1 de noviembre en Colombia. El mensaje venía acompañado de una fotografía de su arresto.

Benítez Alcántara era juez de distrito en Ciudad de México y presuntamente aceptó más de dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, considerado el segundo al mando de una organización transnacional de narcotráfico supuestamente dirigida por Wedding.

Clark fue arrestado en Guadalajara (México) el 8 de octubre de 2024, y su caso fue asignado al juez Benítez, quien debía resolver la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía estadounidense.

Según la acusación, a la que EFE tuvo acceso, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, aproximadamente, Clark negoció el pago de dos millones de dólares en efectivo a Benítez a cambio de que ordenara su puesta en libertad.

El 24 de febrero de 2025, cuando supuestamente ya había entregado la totalidad del soborno, el juez concedió a Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación.

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Finalmente, Clark fue extraditado el 28 de febrero a Los Ángeles (California), donde enfrenta los cargos presentados en su contra avalados por un gran jurado.

La Justicia estadounidense acusa a Wedding y a Clark de conspirar con otros individuos para exportar, poseer y distribuir más de 1.800 kilogramos de cocaína.

Además, mediante una red de criptomonedas, Wedding, Clark y sus cómplices habrían transferido aproximadamente 250 millones de dólares entre abril y septiembre de 2024, presuntamente procedentes del narcotráfico.