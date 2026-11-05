ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:45

Deuda de países en desarrollo creció en 2025 a su mayor ritmo en cuatro años, según el BM

Imagen sin descripción

Washington, 5 nov (EFE).- La deuda externa de los países en desarrollo alcanzó en 2025 los 9,4 billones de dólares, lo que supone un aumentó del 5,5 % con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde 2021, cuando los balances fiscales se resintieron por la pandemia, según un informe publicado este jueves por el Grupo Banco Mundial (BM).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ritmo en el que ha crecido este pasivo es cuatro veces superior al promedio registrado entre 2022 y 2024, según el 'Informe sobre la deuda internacional 2026', que advierte que, aunque el acceso a financiación internacional ha mejorado, su costo no ha disminuido.

La deuda externa creció con mayor rapidez en los países más vulnerables, señala el reporte, que subraya que en aquellas naciones que reúnen los requisitos para recibir financiamiento en condiciones concesionarias de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que es parte del Grupo Banco Mundial, la deuda aumentó un 8,1 %, hasta sumar 1,3 billones de dólares.

El endeudamiento con acreedores privados aumentó considerablemente y la emisión de bonos por parte de entidades públicas creció casi un 35 %, hasta los 251.000 millones de dólares, el nivel más alto en cinco años.

"Los datos de principios de 2026 muestran que persiste la demanda de financiamiento mediante bonos internacionales por parte de los países de ingreso bajo y mediano, a pesar de los elevados costos", advierte el informe, que pone el acento en cómo el incremento en los costes de financiación están obligando a destinar menos recursos a proyectos de desarrollo.

"En 2025, los países de ingreso bajo y mediano destinaron 1,4 billones de dólares al pago de capital e intereses, lo que representa un aumento del 1,9 % y marca el quinto incremento anual consecutivo", indica el análisis.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar