Diputados rechazan juicio político a vicepresidente paraguayo, posible sucesor de Peña

En total, 30 legisladores votaron a favor del enjuiciamiento y 48 en contra, en una sesión extraordinaria instalada después de la convocada para debatir la acusación contra Peña, que sí será sometido a un proceso político en el Senado, pese a que había renunciado horas antes.

Los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación contra Peña, a quien responsabilizan de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones", y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.

Alliana y Peña quedaron envueltos en la tormenta que se desató en el país tras el procedimiento de disolución de Ueno, que congeló los recursos de miles de clientes, en su mayoría personas del común y distintas entidades oficiales como el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las mayores cajas de pensiones del país.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes la intervención de Ueno luego de que detectara que el índice de solvencia de esa entidad, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

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En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.