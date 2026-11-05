Ecuador autoriza aplazar hasta 90 días el pago de créditos a los afectados por El Niño

La medida se aprobó mediante decreto ejecutivo y permite a los bancos acordar con sus clientes el aplazamiento de las cuotas cuando estos hayan sufrido alguna disminución de ingresos como consecuencia de las lluvias e inundaciones asociadas a las fuertes lluvias.

No obstante, no supone la eliminación de la ciudad, pero tampoco generará intereses de demora, gastos o multas.

Además, el diferimiento no será general ni automático, sino que requerirá un acuerdo entre el cliente y la entidad financiera, que deberá aceptar la solicitud. Lo bancos también podrán ofrecer la alternativa siempre que cuenten con la autorización del cliente.

La medida está dirigida especialmente a los sectores de la agricultura, la pesca, el comercio y los servicios, cuyas actividades pueden haberse visto afectadas por las inundaciones.

Desde finales de agosto, las fuertes lluvias han dejado once fallecidos y casi 50.000 afectados en todo el territorio nacional, con especial incidencia en estos últimos días, donde las precipitaciones dejaron inundaciones en diferentes zonas de la costa, como Guayaquil, la ciudad más grande de el país, y la isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos.

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El fenómeno climático de El Niño se caracteriza por el anómalo calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, lo que deriva en lluvias torrenciales en la costa de Ecuador y norte de Perú, zonas que no están habituadas a recibir descargas de agua tan elevadas, lo que termina en desbordes de ríos e inundaciones.

Este evento no tiene una periodicidad fija y la magnitud del actual episodio ha sido catalogado como extraordinaria, con posibilidades de ser más intenso que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año.