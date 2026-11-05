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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:35

EEUU ejecuta a un preso y prevé otras dos ejecuciones con inyección letal en el mismo día

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Washington, 5 nov (EFE).- El estado de Indiana, en el centro-norte de Estados Unidos, ejecutó este jueves a un preso sentenciado a la pena de muerte, mientras que Florida y Alabama tienen previsto llevar a cabo otras dos ejecuciones durante la jornada, una en cada estado, todas mediante la inyección letal.

Por EFE
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Los tres casos se producen en medio de un debate nacional sobre las condiciones en las que se aplica la pena capital tras la dos veces fallida ejecución de Christa Pike en Tennesee y la finalmente abortada transmisión en directo de la ejecución por fusilamiento del militar Nidal Malik.

En el caso de Indiana, Jeffrey Weisheit fue condenado a muerte por iniciar en 2010 un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de 8 y 5 años.

La inyección letal para este caso comenzó poco después de la medianoche y el recluso fue declarado muerto a las 00:45 (5:45 GMT) en la Prisión Estatal de Indiana.

Por su parte, Florida tiene previsto ejecutar también a Jesse Guardado, condenado por matar a golpes y puñaladas en 2004 a una mujer de 75 años que lo había ayudado al salir de prisión, en la decimonovena pena capital del estado este año, con lo que igualará el récord de 2025.

Guardado, de 64 años, recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la prisión estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según la orden que firmó el gobernador, el republicano Ron DeSantis.

Un hora más tarde, está prevista en Alabama la ejecución de Michael Taylor, de 54 años, quien enfrenta la aplicación de su sentencia después de haber matado a golpes a una pareja de ancianos con una barra de metal durante un robo en su casa.

Taylor, de entonces 19 años, fue arrestado junto con el vehículo de las víctimas a una hora de distancia del lugar de los hechos, en la ciudad de Birmingham.

Estados Unidos suma 33 ejecuciones este año: 18 en Florida y 15 repartidas entre otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

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