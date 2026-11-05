ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 20:10

EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por tres líderes del Tren de Aragua

Imagen sin descripción

El Departamento de Justicia los identificó como Yohan José Romero, alias "Yohan Petrica"; Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido como "El Viejo", y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

 Las recompensas individuales ascienden a 20 millones de dólares por Romero, 15 millones por Mosquera Serrano y otros 15 millones por Rivas Núñez.

Los tres fueron acusados en 2025 en el Distrito Sur de Texas por conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, .

En julio de 2026 se presentó una tercera acusación formal, de nueve cargos, que se hizo pública esta semana. Mosquera Serrano también enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como por distribución internacional de esa droga.

El Departamento de Justicia indicó que la investigación, desarrollada conjuntamente por el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuenta con la colaboración de autoridades colombianas y estadounidenses.

Mosquera Serrano figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, mientras que Romero y Rivas Núñez también permanecen prófugos.

Washington ofrece las recompensas a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.

Según las autoridades estadounidenses, el Tren de Aragua surgió como una banda carcelaria en Venezuela a mediados de la década de 2000 y posteriormente extendió sus actividades por el continente, incluido Estados Unidos, donde se le atribuyen delitos como narcotráfico, trata de personas, secuestros, extorsiones y asesinatos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más

Te puede interesar