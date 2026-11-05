EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por tres líderes del Tren de Aragua

Las recompensas individuales ascienden a 20 millones de dólares por Romero, 15 millones por Mosquera Serrano y otros 15 millones por Rivas Núñez.

Los tres fueron acusados en 2025 en el Distrito Sur de Texas por conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, .

En julio de 2026 se presentó una tercera acusación formal, de nueve cargos, que se hizo pública esta semana. Mosquera Serrano también enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como por distribución internacional de esa droga.

El Departamento de Justicia indicó que la investigación, desarrollada conjuntamente por el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuenta con la colaboración de autoridades colombianas y estadounidenses.

Mosquera Serrano figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, mientras que Romero y Rivas Núñez también permanecen prófugos.

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Washington ofrece las recompensas a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.

Según las autoridades estadounidenses, el Tren de Aragua surgió como una banda carcelaria en Venezuela a mediados de la década de 2000 y posteriormente extendió sus actividades por el continente, incluido Estados Unidos, donde se le atribuyen delitos como narcotráfico, trata de personas, secuestros, extorsiones y asesinatos.