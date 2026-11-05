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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:00

EE.UU. sanciona a 8 empresas y 2 personas por proveer petróleo o material militar a Cuba

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Washington, 5 nov (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra dos individuos y ocho empresas, dos de ellas chinas, al considerar que tienen vínculos con élites en Cuba, así como con redes que mueven petróleo a y desde la isla o facilitan material militar al ejército cubano.

Por EFE
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El nuevo paquete de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identifica además a cinco buques como propiedad bloqueada, lo que implica que técnicamente no se pueden transferir, vender, retirar, pagar, exportar ni usar sin una autorización específica del Gobierno estadounidense.

Las sanciones afectan a las navieras Caroil Transport Marine, con sede en Chipre y Tentacool Commercial, de Panamá, además de las cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca), a las que el Gobierno del presidente Donald Trump vincula con el transporte de crudo y derivados hacia o desde Cuba.

También resultan sancionadas las empresas estatales cubanas Cubaelectrónica, importadora de suministros y equipos electrónicos, y la comercializadora de servicios técnicos y tecnológicos Tecnosime, junto con las corporaciones chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de suministrar componentes y equipos militares a través de la compañía cubana Duna.

El nuevo paquete sanciona a su vez Guillermo Rodríguez López-Calleja, vinculado a una red de transporte marítimo de productos petrolíferos, y Any Rodríguez Lastres, hija de la presidenta del conglomerado militar GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, y exdirectora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel.

Asimismo, las embarcaciones que la OFAC identifica como bienes bloqueados por transportar crudo o productos derivados son el Esperanza, el María Cristina, el Gloria C, el Emilia y el Lourdes. Los tres primeros está ligados a la empresa chipriota Caroil y las dos últimas a la cubana Petromarca.

Desde que en enero Estados Unidos capturara al expresidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ha restringido el flujo de crudo proveniente del país caribeño, principal benefactor de la isla en materia energética, para endurecer la presión sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, al que exige un cambio político.

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