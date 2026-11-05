Egipto niega atacar civiles en operación contra minería ilegal de oro en frontera sudanesa

En una rueda de prensa difundida por el canal estatal egipcio Extra News, el coronel Othman afirmó que las Fuerzas Armadas "no atacaron a civiles" y que "están trabajando para proteger las fronteras de Egipto y preservar las capacidades del país", al tiempo que se están "coordinando con la parte sudanesa".

Asimismo, hizo hincapié en que "todas las operaciones" que están realizando para "combatir la prospección ilegal de oro (...) se llevan a cabo dentro del territorio egipcio".

Confirmó, además, haber realizado "numerosos ataques preventivos para cortar el suministro de armas y municiones que llegaba a elementos criminales al otro lado de las fronteras".

Desde el pasado junio, las Fuerzas Armadas egipcias comenzaron una campaña a gran escala contra la prospección ilegal de oro en el Desierto Oriental, en la que ya han sido detenidos "151 egipcios y 540 extranjeros", según el portavoz militar, que no indicó de qué nacionalidades son los arrestados ni su paradero.

Y avanzó que la "cuarta fase" de esta campaña comenzará el próximo sábado.

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Varias organizaciones de derechos humanos egipcias han exigido una investigación independiente del bombardeo efectuado el pasado 10 de octubre por el Ejército egipcio que provocó la muerte de al menos 72 mineros en una zona con yacimientos de oro fronteriza con Sudán.

Las organizaciones tildaron en un comunicado esos supuestos ataques aéreos de "ilegales" y que tuvieron como objetivo "un gran número de mineros artesanales sudaneses, cerca de la frontera entre Sudán y Egipto"; mientras El Cairo no ha reconocido oficialmente ese bombardeo.

La nota de las organizaciones aseguró que varios campamentos de mineros artesanales de oro situados en Jabal al Uqaydat, en la región de Shamal al Wadi -cerca de la frontera entre ambos países-, fueron blanco de múltiples ataques aéreos que acabaron con la vida de decenas de mineros, cifra que según ONG sudanesas asciende a 72 muertos.

Desde la parte sudanesa, el Consejo Soberano de Sudán ordenó dos días después del ataque la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, aunque evitó señalar directamente a Egipto.

En medio de la guerra en curso en Sudán, un gran número de mineros informales y redes económicas transfronterizas, incluidas aquellas que manejan cantidades significativas de oro de contrabando que fluye desde Sudán hacia Egipto, ha impulsado a El Cairo a reforzar el control militar sobre sus fronteras del sur.