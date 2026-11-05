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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:55

Ejército sudanés avanza en vasta región de Kordofán tras recuperar varias zonas de las FAR

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Jartum, 5 nov (EFE).- El Ejército sudanés aseguró este jueves haber recuperado el control de varias localidades de la vasta región de Kordofán, en el centro-sur de Sudán, tras intensos combates con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), indicaron a EFE fuentes militares.

Por EFE
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Las Fuerzas Conjuntas, integradas por el Ejército, los servicios de inteligencia y grupos de resistencia popular, "liberaron" hoy las localidades de Kazqil, Shushaya, Abu Qaúd, Al Mamsuka y Um Samima en el estado de Kordofán del Norte, aseguraron los informantes.

La "liberación", añadieron, forma parte de un avance "terrestre más amplio y coordinado" que también abarca Kordofán del Sur, donde las Fuerzas Conjuntas se hicieron con el control de la estratégica localidad de Al Hamadi, ubicada cerca de Al Obeid y en la ruta hacia Kordofán Occidental y Darfur.

Estas operaciones también han conseguido "estrechar el cerco" sobre los paramilitares y han logrado aislar a la localidad de Al Khuway, en Kordofán Occidental, de las vías de suministro y refuerzo, a la que también consideraron "militarmente liberada".

Las fuentes afirmaron que continúa "el avance y el despliegue sobre el terreno" con un "amplio avance de las Fuerzas Armadas en los diferentes ejes".

Por su parte, Mutawakil Ali Wakil, un portavoz de las Fuerzas Conjuntas, detalló a EFE que destruyeron o capturaron 25 vehículos de combate de las FAR en Kazqil, y que las operaciones continúan para perseguir a los miembros restantes y asegurar los ejes.

Ali Wakil afirmó que los combates causaron "un alto número de bajas y capturados en las filas de las FAR" y que el Ejército sudanés y las fuerzas aliadas continuarán el avance sobre el terreno "hasta llegar a la región de Darfur", pero no especificó cifras.

Los avances del Ejército coinciden con una intensificación de ataques en la vasta región de Kordofán, donde ayer murieron al menos 16 personas y otras 36 resultaron heridas en un bombardeo atribuido a las FAR en el estado de Kordofán del Sur.

Kordofán sigue siendo uno de los frentes principales de la guerra entre el Ejército y los paramilitares, donde en los últimos meses ha habido combates muy intensos, cambios de control en varias localidades y ataques con drones contra zonas civiles.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones han sido desplazadas por el conflicto, que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.

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