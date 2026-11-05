El 61 % de la población venezolana vive en zonas con pocos medios locales, revela estudio

Esa población venezolana reside en el 83 % de los 366 territorios estudiados por la organización en todo el país y donde hay una "capacidad de periodismo local insuficiente o frágil", revela la investigación.

La directora ejecutiva de IPYS Venezuela, Marianela Balbi, dijo a EFE que esos casi 18 millones de personas viven en territorios donde hay "unas condiciones débiles para producir un periodismo local", como consecuencia de 25 años de la aplicación de un modelo de censura, cierre de medios y condiciones muy precarias para el ejercicio de la profesión.

Balbi consideró verdaderamente alarmante la situación porque refleja "la fragilidad de un ecosistema informativo y las dificultades para informarse".

"Ese periodismo local es la forma más cercana para acceder a la información", aseguró la periodista.

Según el estudio, la región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más afectada por el devastador doble terremoto de junio pasado, es "uno de los desiertos de noticias" del país, donde apenas un medio local de cada diez que había "todavía pervive".

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"Esto nos revela la orfandad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el periodismo local", señaló Balbi.

Y si bien considera que ha habido señales de cambios, con la liberación de los 25 periodistas que se encontraban presos al cierre del año pasado y con el levantamiento de las restricciones al acceso a sitios web de medios, señaló que aún permanecen 84 portales bloqueados.

La periodista subrayó la necesidad de que la democracia que se empiece a construir en Venezuela sea plural, que existan diversos medios y que los ciudadanos puedan estar "informados a la hora de tomar decisiones ante unas elecciones y ante un panorama político tan difícil como el que se presenta" en el país.