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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:05

El actor británico Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales

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Londres, 5 nov (EFE).- El actor y humorista británico Russell Brand fue declarado este jueves culpable en un tribunal de Londres de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera.

Por EFE
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Un jurado popular declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, fue eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traducirá inevitablemente en "una pena de prisión significativa" antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel.

La sentencia se conocerá el próximo lunes.

Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violarla oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004, de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un "masaje forzado" en 2009.

Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar "arrastrar" a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001.

En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó hoy que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen "en curso".

En audiencias preliminares se reveló que estas denuncias provienen de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16.

Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas relacionados como 'Gran Hermano'.

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