El Banco de Inglaterra sube los tipos un cuarto de punto al 4 %, primer ascenso en 3 años

El comité de política monetaria de la entidad decidió elevar el precio del dinero por 8 votos frente a 1, tras una reunión de dos días que coincidió con las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Hubo un único miembro del comité que defendió elevar los tipos 0,50 puntos porcentuales, hasta un 4,25 %, ante el temor de mayores presiones inflacionistas en los próximos meses.

Al aplicar el aumento, el banco central tuvo en cuenta las previsiones de que la inflación británica podría alcanzar hasta un 5 % a mediados de 2027 si se prolonga el conflicto en Oriente Medio, según indicó en un comunicado.

El Banco de Inglaterra señaló, no obstante, que "la política monetaria no es un camino fijo" y, por tanto, tomará sus decisiones según el contexto del momento, con la meta de que el índice de precios al consumo (IPC) se sitúe cuanto antes en el objetivo oficial del 2 %.

El banco no aumentaba los tipos desde agosto de 2023, cuando los situó en el 5,25 %, su nivel más alto en 16 años. A partir de agosto de 2024 inició un ciclo de recortes que los llevó hasta el 3,75 % en diciembre de 2025, tras lo cual se mantuvieron sin cambios hasta ahora.

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La inflación interanual del Reino Unido aumentó cuatro décimas en septiembre, hasta el 3,5 %, frente al 3,1 % de agosto, y alcanzó su nivel más alto en once meses, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La inflación subyacente también repuntó, hasta el 2,8 %, frente al 2,6 % del mes anterior, mientras que la de los servicios avanzó tres décimas, hasta el 3,7 %, lo que refleja que los precios subieron no solo en la energía.

El desempleo se situó en el 4,7 % en los tres meses hasta el pasado agosto, una décima menos que un año antes, mientras que la economía británica creció un 0,1 % en agosto, después de avanzar un 0,4 % tanto en junio como en julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).