ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:30

El Banco de Inglaterra sube los tipos un cuarto de punto al 4 %, primer ascenso en 3 años

Imagen sin descripción

Londres, 5 nov (EFE).- El Banco de Inglaterra subió este jueves los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4 %, el primer incremento en más de tres años, ante el repunte de la inflación, impulsado en gran medida por el encarecimiento de la energía causado por la guerra contra Irán.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El comité de política monetaria de la entidad decidió elevar el precio del dinero por 8 votos frente a 1, tras una reunión de dos días que coincidió con las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Hubo un único miembro del comité que defendió elevar los tipos 0,50 puntos porcentuales, hasta un 4,25 %, ante el temor de mayores presiones inflacionistas en los próximos meses.

Al aplicar el aumento, el banco central tuvo en cuenta las previsiones de que la inflación británica podría alcanzar hasta un 5 % a mediados de 2027 si se prolonga el conflicto en Oriente Medio, según indicó en un comunicado.

El Banco de Inglaterra señaló, no obstante, que "la política monetaria no es un camino fijo" y, por tanto, tomará sus decisiones según el contexto del momento, con la meta de que el índice de precios al consumo (IPC) se sitúe cuanto antes en el objetivo oficial del 2 %.

El banco no aumentaba los tipos desde agosto de 2023, cuando los situó en el 5,25 %, su nivel más alto en 16 años. A partir de agosto de 2024 inició un ciclo de recortes que los llevó hasta el 3,75 % en diciembre de 2025, tras lo cual se mantuvieron sin cambios hasta ahora.

La inflación interanual del Reino Unido aumentó cuatro décimas en septiembre, hasta el 3,5 %, frente al 3,1 % de agosto, y alcanzó su nivel más alto en once meses, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La inflación subyacente también repuntó, hasta el 2,8 %, frente al 2,6 % del mes anterior, mientras que la de los servicios avanzó tres décimas, hasta el 3,7 %, lo que refleja que los precios subieron no solo en la energía.

El desempleo se situó en el 4,7 % en los tres meses hasta el pasado agosto, una décima menos que un año antes, mientras que la economía británica creció un 0,1 % en agosto, después de avanzar un 0,4 % tanto en junio como en julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar