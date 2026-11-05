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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 16:55

El Banco de México sorprende al bajar tasa de interés al 6,25 % y prevé pausa prolongada

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- El Banco de México (Banxico) redujo este jueves en 25 puntos básicos su tasa de interés, hasta el 6,25 %, tras tres reuniones consecutivas sin cambios, al considerar que el proceso de desinflación continúa y que conviene mantener ese nivel durante un periodo prolongado.

Por EFE
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La decisión, que fue dividida y sorprendió al consenso del mercado, se aprobó por tres votos a dos: Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía respaldaron el recorte, mientras Galia Borja y Jonathan Heath prefirieron conservar la tasa en el 6,50 %.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, señaló el banco central en un comunicado.

La institución argumentó que no observa presiones de demanda, prevé holgura económica y considera que los efectos restrictivos de la política monetaria persisten, por lo que el impacto de la depreciación del peso sobre los precios sería limitado.

Sin embargo, la inflación general aumentó del 3,42 % al 3,62 % entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre por la inflación no subyacente, mientras la subyacente bajó marginalmente del 3,79 % al 3,78 %.

Con estos datos, Banxico elevó su pronóstico de inflación general para el último trimestre de 2026 del 3,5 % al 3,7 %, y el de la subyacente del 3,6 % al 3,7 %, pero mantuvo su previsión de alcanzar la meta del 3 % en el cuarto trimestre de 2027.

El banco central advirtió, entre los riesgos al alza para los precios, la persistencia inflacionaria, mayor depreciación, políticas comerciales, conflictos geopolíticos, clima y costos.

Entre los factores a la baja citó menor crecimiento en México o Estados Unidos, menores presiones de costos y una apreciación del peso.

En el plano económico, observó expansión en México durante el tercer trimestre, aunque persisten riesgos de debilidad.

También señaló volatilidad internacional, inflación energética en economías avanzadas, la pausa de la Reserva Federal en octubre y la incertidumbre por Oriente Medio.

Asimismo, anticipó que para sus próximas decisiones, vigilará la inflación, el tipo de cambio, las expectativas y la actividad económica, y sostuvo que mantener la tasa prolongadamente favorecerá la estabilidad de precios.

Desde el máximo del 11,25 % alcanzado en marzo de 2023, la tasa acumula una caída de cinco puntos porcentuales.

La próxima reunión de política monetaria de Banxico, la última de 2026, será el 17 de diciembre.

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