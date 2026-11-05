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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:25

El brent sube 3,88 % hasta 98,29 dólares tras el optimismo inicial de los comicios en EEUU

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Londres, 5 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero subió este jueves un 3,88 %, hasta situarse en los 98,29 dólares, tras el optimismo inicial de los mercados por la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses del martes.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,67 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 94,62 dólares.

El brent volvió a recuperar terreno tras tres sesiones consecutivas de importantes pérdidas, mientras los inversores volvieron a centrar su foco en las perspectivas de la guerra entre Estados Unidos e Irán, tras el impulso bajista alentado por la debacle electoral que experimentó el Partido Republicano de Donald Trump en los comicios de medio mandato.

Además, también impulsaron los precios al alza las informaciones de nuevos ataques a petroleros en la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

En concreto, la entidad británica de operaciones marítimas comerciales (UKMTO) registró este jueves un incidente al norte de la costa de Catar en el que un buque cisterna fue alcanzado por dos proyectiles no identificados.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que dos petroleros y un remolcador ardieron tras chocar con minas marinas en el estrecho de Ormuz, ya que, según el cuerpo militar, intentaban pasar por una "ruta no autorizada" de esta estratégica vía.

El director regional de Infinox, Thadeu Dos Santos, explicó hoy en un comentario remitido a EFE que, tras las elecciones, el mercado se expone a una "nueva volatilidad", pues las señales provenientes de Washington son "contradictorias" y tampoco se han dado pasos concretos para retomar las negociaciones de paz con Irán.

"Un avance diplomático creíble entre Washington y Teherán, en particular uno que mejore la seguridad y las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz, podría ejercer una presión a la baja más duradera sobre los precios. Por el contrario, una nueva escalada militar o mayores interrupciones en el transporte marítimo regional podrían restablecer rápidamente la prima de riesgo geopolítico", apuntó.

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