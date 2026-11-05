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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:00

El británico que contrajo el ébola en RD Congo llega al R.Unido para recibir tratamiento

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Londres, 5 nov (EFE).- El ciudadano británico que contrajo el ébola en la República Democrática del Congo llegó repatriado este jueves al Reino Unido y ha ingresado en un hospital de Londres especializado en enfermedades infecciosas para recibir tratamiento.

Por EFE
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El hombre, un trabajador sanitario cuya identidad no ha sido revelada, aterrizó esta tarde procedente del país centroafricano en la base aérea de RAF Northolt, antes de ser trasladado a una unidad especializada de aislamiento de alto nivel en el Royal Free Hospital, al norte de Londres.

Este nuevo caso es el primero de un ciudadano británico que contrae el ébola en el marco del brote actual en la R.D. Congo, causado por el virus Bundibugyo, que hasta el momento ha provocado más de 5.000 muertes desde el pasado mes de mayo.

Un portavoz del Gobierno británico informó ayer jueves de que un británico que se encontraba en la R.D. Congo había dado positivo por ébola.

"El Reino Unido cuenta con procedimientos bien establecidos para abordar casos como este, y dichos procedimientos ya se han activado", dijo el portavoz, que aseveró que el riesgo para la población británica seguía siendo bajo.

Por su parte, la agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África) identificó al británico como un trabajador sanitario que se contagió mientras prestaba servicios en la provincia de Kivu del Norte, una de las provincias más afectadas por el brote de ébola en la R.D. Congo declarado en mayo.

El Royal Free Hospital es uno de los dos únicos centros del Reino Unido que dispone del equipamiento adecuado para tratar casos de ébola y ya trató con éxito a tres trabajadores sanitarios que habían sido evacuados tras otro brote del virus en África Occidental entre 2014 y 2015.

El asesor de enfermedades infecciosas y responsable del área de aislamiento de alto nivel del Royal Free Hospital, el doctor Jake Dunning, insistió en un comunicado que la unidad "está dirigida por un equipo experto de médicos, enfermeros, terapeutas y personal de laboratorio, y diseñada para garantizar que pueden tratar de forma segura a pacientes" con infecciones virales como el ébola.

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