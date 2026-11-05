ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 20:20

El cantante Lasso defiende en México la fragilidad de la música en un entorno "hostil"

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- El cantautor venezolano Lasso confesó este jueves que le genera temor exponer su música al juicio del público y de la industria, pues considera sus creaciones "objetos frágiles" que deben enfrentarse a la mirada ajena en un entorno que calificó de "hostil".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante la presentación en Ciudad de México de su álbum 'Objetos frágiles en ambientes hostiles', el músico expuso los motivos del concepto central de su nuevo trabajo y la incertidumbre que acompaña el estreno de composiciones.

"Para mí, este disco y cualquier cosa que haga es un objeto frágil. Lo hostil es entregárselo al mundo y esperar a ver qué opina la gente, si lo comparte y si lo disfruta", explicó el artista en conferencia de prensa.

El cantante precisó que el mayor desafío para un compositor radica en la recepción de sus temas: "Estamos pendientes de todo lo que todos ustedes escriben porque, cuando haces un proyecto que es vulnerable, lo que más quieres es que la gente lo acepte. En general, uno lo que quiere como ser humano es ser aceptado, es ser querido", afirmó.

El músico indicó que, su próximo lanzamiento, un disco que cuenta con once canciones que eligió entre más de 200, está dedicado "a todas las personas que están persiguiendo sus sueños".

El proyecto, producido musicalmente por Manu Lara, incluye dos duetos: 'Borracho otra vez', grabado junto a la cantante española Ana Mena, y 'Ojalá que no te quiera nadie', con Nina Mínguez.

Respecto a la evolución sonora del material, el intérprete explicó que buscó modernizar sus arreglos sin traicionar sus raíces: "Tengo este grupo de canciones de pop rock, ¿cómo hago para que suenen muy 2026 sin perder la identidad del pop? (...) Quería que esto suene como un disco bailable sin ser bailable".

Lasso definió varias de las composiciones de su nuevo disco como "muy personales", en un contexto en el que la música pop perdió peso entre los géneros más escuchados.

El cantautor caraqueño, quien anunció que en las próximas semanas confirmará las fechas de una gira por tres ciudades mexicanas, señaló que la constancia en la composición es la base de su permanencia profesional.

"Siempre estás a una canción de cambiar tu vida", aseguró.

Con más de una década de trayectoria en el pop iberoamericano, Lasso consolidó su proyección internacional en 2022 gracias al impacto global de 'Ojos marrones', sencillo que acumuló cientos de millones de reproducciones y le valió en 2023 el Latin Grammy a la mejor canción de pop/rock.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar