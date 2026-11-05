El cineasta argentino Lisandro Alonso celebra el galardón de mejor director en Tokio

Alonso envió un mensaje en video para agradecer al jurado el reconocimiento a su filme, que retrata las precarias condiciones laborales de los trabajadores rurales y es una secuela directa de su debut 'La Libertad' (2001), y expresó su deseo de regresar al certamen en un futuro: "Me encantaría volver algún día con otra película".

Por último, destacó la ilusión que le hizo conocer las reacciones del público en la sala a través de amigos que asistieron a la proyección.

La elección del cineasta argentino no estuvo exenta de debate en la rueda de prensa posterior.

Ante la pregunta de los periodistas sobre la "falta de sorpresa" al premiar a un autor ya consagrado, el presidente del jurado, Rolf de Heer, defendió la decisión tomada por la organización: "No sé si estar consagrado o no debería influir tanto. Fue una obra excelente, digna de reconocimiento, y el director merecía el premio".

Este reconocimiento en Tokio se suma al palmarés internacional del director argentino, quien ya obtuvo por 'Jauja' (2014) el galardón de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI), dentro de la sección 'Un Certain Regard' del Festival de Cannes.

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Alonso también ha recibido reconocimientos en España como el premio a la mejor dirección en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el Premio Principado de Asturias al mejor largometraje en 2008 y el Premio de Honor en 2025 en el Festival Internacional de Cine de Gijón.