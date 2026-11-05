El CNA lidera el recuento de los comicios locales en Sudáfrica con casi el 50 % escrutado

De acuerdo con los datos de la IEC, el CNA (socialdemócrata), del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, encabeza el recuento en 42 consejos municipales.

Le sigue la Alianza Democrática (AD, centro-derecha) -segundo partido de la coalición gubernamental-, con un 26,33 % del voto nacional, si bien esta formación asociada históricamente a la minoría blanca del país sólo lidera, de momento, en 15 consejos.

En tercera posición a gran distancia se sitúa el partido uMkhonto weSizwe (MK, izquierdista), del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), con el 7,86 % y liderando en cinco consejos.

Si se mantienen estas tendencias, el CNA registraría una notable caída respecto a las últimas elecciones municipales de 2021, cuando obtuvo el 45,59 % de los votos en los peores resultados entonces de su historia.

La AD se adjudicó en esos comicios el 21,62 % de los sufragios.

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Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas este miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

Esta cita electoral sirve para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde el establecimiento de la democracia constitucional en el país en 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta -consiguió el 40,18 % de los votos- y tuvo que formar un Ejecutivo de coalición junto con la AD -principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

Tras esta decadencia están sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones llegan, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país.