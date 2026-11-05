ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:00

El CNA lidera el recuento de los comicios locales en Sudáfrica con casi el 50 % escrutado

Imagen sin descripción

Nairobi, 5 nov (EFE).- El histórico Congreso Nacional Africano (CNA), primer partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, lidera con el 31,75 % de los votos el recuento en las elecciones locales del miércoles tras haberse escrutado el 49 % de los sufragios, informó este jueves la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con los datos de la IEC, el CNA (socialdemócrata), del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, encabeza el recuento en 42 consejos municipales.

Le sigue la Alianza Democrática (AD, centro-derecha) -segundo partido de la coalición gubernamental-, con un 26,33 % del voto nacional, si bien esta formación asociada históricamente a la minoría blanca del país sólo lidera, de momento, en 15 consejos.

En tercera posición a gran distancia se sitúa el partido uMkhonto weSizwe (MK, izquierdista), del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), con el 7,86 % y liderando en cinco consejos.

Si se mantienen estas tendencias, el CNA registraría una notable caída respecto a las últimas elecciones municipales de 2021, cuando obtuvo el 45,59 % de los votos en los peores resultados entonces de su historia.

La AD se adjudicó en esos comicios el 21,62 % de los sufragios.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas este miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

Esta cita electoral sirve para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde el establecimiento de la democracia constitucional en el país en 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta -consiguió el 40,18 % de los votos- y tuvo que formar un Ejecutivo de coalición junto con la AD -principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

Tras esta decadencia están sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones llegan, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar