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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 04:15

El CNA lidera los resultados de las elecciones locales en Sudáfrica con el 21 % escrutado

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Nairobi, 5 nov (EFE).- El histórico Congreso Nacional Africano (CNA), primer partido del Gobierno de unidad nacional de Sudáfrica, se sitúa a la cabeza según los primeros resultados publicados de las elecciones locales de este miércoles, si bien la tendencia podría cambiar con solo el 21 % de los votos escrutados.

Por EFE
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De acuerdo a los datos que muestra en la mañana de este jueves la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés) sudafricana, el CNA lidera el recuento con el 31,62 % de los sufragios y tiene la mayoría de escaños en doce consejos municipales, incluyendo cuatro en los que supera el 50 % de los asientos.

Le sigue de cerca en cuanto a porcentajes la Alianza Democrática (AD) -segundo partido de la coalición gubernamental-, con un 29,89 % de los votos, si bien esta formación asociada históricamente a la minoría blanca del país solo lidera de momento en dos consejos, incluyendo uno en el que supera el 50 %.

Aunque el escenario podría cambiar, estimaciones estadísticas recogidas por medios locales a primeras horas de este jueves del Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), una destacada institución de investigación sudafricana, sugieren que el CNA podría situarse en un porcentaje parecido al final del recuento.

Así, según las proyecciones del CSIR, en base al 13 % de los resultados escrutados, el CNA lograría un 31,69 % de los votos a nivel nacional, por debajo del 46,05 % obtenido en las elecciones locales de 2021, mientras la AD obtendría un 25,73 %, por encima del 21,83 % de los comicios anteriores.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas este miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

Esta cita electoral sirve para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde el establecimiento de la democracia constitucional en el país en 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta y se vio obligado a formar una coalición junto con la AD -principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

Tras esta pérdida de apoyo se encuentran sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones llegan, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país.

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