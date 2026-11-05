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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 21:50

El colombiano Hamilton se une a Sech para estrenar la canción 'Arroz con huevo'

Imagen sin descripción

Bogotá, 5 nov (EFE).- El cantante colombiano Hamilton presentó este jueves junto al panameño Sech 'Arroz con huevo', su primera colaboración, una canción que fusiona sonidos caribeños y afrobeats y toma como referencia uno de los platos más populares de ambos países.

Por EFE
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Detrás del título se encuentra el simbolismo de una comida "sencilla, cotidiana" y que "siempre se antoja", según explica la agencia de representación de Hamilton en un comunicado.

La colaboración junta el kompa, un género musical originario de Haití que mezcla el merengue colombiano, la bomba puertorriqueña y el calypso caribeño, con el afrobeats, surgido en Nigeria y Ghana y caracterizado por sus ritmos alegres.

El videoclip del tema está ambientado en un restaurante en el que los cantantes figuran como cocineros y comensales.

La colaboración reúne por primera vez a estos dos artistas afrodescendientes latinoamericanos: Sech, nombre artístico de Carlos Isaías Morales, que cuenta con más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify, y Hamilton, cuyo nombre real es Leimor Hamilton Solera y que supera los 2,5 millones.

Después de éxitos como 'Otro trago' y 'Sal y perrea', que lo situaron en la cima de la música urbana latina, Sech lanzó el pasado mes de mayo el álbum de 'SECHO GANG', compuesto de doce canciones en las que fusiona reguetón, R&B latino y dancehall.

Por su parte, Hamilton, también conocido como el Peladito de CTG, en referencia a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, tiene previsto publicar este noviembre su segundo álbum, que llevará su apodo como título.

El encuentro entre Hamilton y Sech, apunta el comunicado, representa "mucho más que una colaboración", al ampliar las formas de expresión dentro de la escena urbana global desde "una identidad cultural atravesada por la herencia afrocaribeña".

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