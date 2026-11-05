El congreso Smart City Expo cierra su decimoquinta edición con casi 30.000 asistentes

Bajo el lema "Urban Solutions, Real Impact" (Soluciones urbanas, impacto real), el congreso abordó los principales retos de las ciudades, entre ellos la vivienda asequible, la mitigación del cambio climático y la movilidad, con un programa estructurado en siete ejes que ha reunido a 668 expertos internacionales y representantes de más de 1.000 ciudades.

Entre los ponentes destacados figuraron la ex alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el alcalde de Atlanta, Andre Dickens; la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, o bien la fundadora de Women in Tech, Ayumi Moore Aoki.

El evento se celebró junto con Tomorrow.Mobility World Congress, HOWS Barcelona, Tomorrow.Blue Economy, el Barcelona Deep Tech Summit y el Barcelona Cybersecurity Congress, y contó con empresas como Dell Technologies, Deutsche Telekom IoT, Esri, FCC Enviro, Google, Hanwha Vision, Microsoft, Nvidia, Ubiwhere, Urbio o Veolia, entre otras.

El director de Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, aseguró en un comunicado que la edición demostró que las iniciativas relacionadas con las ciudades inteligentes ya están teniendo impacto.

En el marco del Cities Programme, organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, se realizaron encuentros para facilitar el intercambio de estrategias y conocimiento entre líderes municipales, entre ellos el Housing Mayors Meeting, una sesión de trabajo a puerta cerrada sobre vivienda entre representantes municipales.

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Por otra parte, Tokio fue escogida como ciudad inteligente de 2026 en los World Smart City Awards por su iniciativa 'C³ Powering Tokyo', que sitúa a los ciudadanos en el centro de la transformación digital y de las iniciativas basadas en inteligencia artificial.

Los premios también distinguieron con el galardón al Liderazgo a Bruce Katz, asesor del National Housing Crisis Task Force de Estados Unidos y fundador de New Localism Associates.

La edición de este año recibió un récord de 533 candidaturas de 68 países y estrenó una categoría dedicada a la vivienda.

Smart City Expo World Congress celebrará su próxima edición en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 4 de noviembre de 2027.