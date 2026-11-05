El Consejo de Prensa marroquí acusa a medios extranjeros de "desinformar" sobre el Sáhara

En un comunicado, el CNP sostuvo que numerosos medios extranjeros promueven "propagandas engañosas" por desconocimiento de los hechos históricos y por estar, en su opinión, al servicio de las agendas de quienes se han erigido en "tutores de la secesión" y han pretendido falsamente defender las llamadas "causas justas", con el objetivo de oponerse a la unidad territorial del Marruecos.

Según el CNP, esas prácticas contravendrían los principios de integridad, objetividad y ética del periodismo.

El Consejo instó a las instituciones mediáticas marroquíes a hacer frente a las "agendas extranjeras" que, a su juicio, sirven a intereses de "hegemonía y colonialismo", mediante una estrategia informativa basada en la reivindicación de la soberanía marroquí completa sobre las provincias del sur.

Asimismo, pidió reforzar la profesionalidad de las redacciones y formar a periodistas para responder a las maniobras que, según el CNP, buscan restar valor a los avances diplomáticos de Marruecos en el expediente del Sáhara.

El CNP elogió, en el mismo comunicado, las "sucesivas victorias diplomáticas" de Marruecos en torno a la cuestión de la "unidad territorial", bajo el liderazgo del rey Mohamed VI.

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El CNP es el organismo que gestiona el sector de la prensa marroquí y está integrado por representantes de periodistas y editores. Entre sus funciones se encuentran la concesión de la autorización para ejercer la profesión en el país a periodistas de medios marroquíes, la elaboración de las normas deontológicas y la imposición de sanciones en caso de infracciones.

Vetos cruzados de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU concluyeron con la no renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).

Aprobada en 1991, la Minurso se prepara para dejar el territorio tras la expiración de su mandato el 31 de octubre.

Naciones Unidas incluye al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos, pendientes de descolonización.