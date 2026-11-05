ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:10

El Consejo de Prensa marroquí acusa a medios extranjeros de "desinformar" sobre el Sáhara

Imagen sin descripción

Rabat, 5 nov (EFE).- El Consejo Nacional de la Prensa de Marruecos (CNP) acusó este jueves a medios internacionales de difundir "desinformación" contra Marruecos sobre el conflicto del Sáhara Occidental y de servir a "agendas colonialistas" tras la no renovación por el Consejo de Seguridad de la ONU del mandato de la Minurso.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado, el CNP sostuvo que numerosos medios extranjeros promueven "propagandas engañosas" por desconocimiento de los hechos históricos y por estar, en su opinión, al servicio de las agendas de quienes se han erigido en "tutores de la secesión" y han pretendido falsamente defender las llamadas "causas justas", con el objetivo de oponerse a la unidad territorial del Marruecos.

Según el CNP, esas prácticas contravendrían los principios de integridad, objetividad y ética del periodismo.

El Consejo instó a las instituciones mediáticas marroquíes a hacer frente a las "agendas extranjeras" que, a su juicio, sirven a intereses de "hegemonía y colonialismo", mediante una estrategia informativa basada en la reivindicación de la soberanía marroquí completa sobre las provincias del sur.

Asimismo, pidió reforzar la profesionalidad de las redacciones y formar a periodistas para responder a las maniobras que, según el CNP, buscan restar valor a los avances diplomáticos de Marruecos en el expediente del Sáhara.

El CNP elogió, en el mismo comunicado, las "sucesivas victorias diplomáticas" de Marruecos en torno a la cuestión de la "unidad territorial", bajo el liderazgo del rey Mohamed VI.

El CNP es el organismo que gestiona el sector de la prensa marroquí y está integrado por representantes de periodistas y editores. Entre sus funciones se encuentran la concesión de la autorización para ejercer la profesión en el país a periodistas de medios marroquíes, la elaboración de las normas deontológicas y la imposición de sanciones en caso de infracciones.

Vetos cruzados de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU concluyeron con la no renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).

Aprobada en 1991, la Minurso se prepara para dejar el territorio tras la expiración de su mandato el 31 de octubre.

Naciones Unidas incluye al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos, pendientes de descolonización.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar