ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:45

El CPJ denuncia la suspensión de uno de los diarios independientes más antiguos de Etiopía

Imagen sin descripción

Nairobi, 5 nov (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) denunció este jueves la suspensión indefinida de The Reporter, uno de los periódicos independientes más antiguos de Etiopía, e instó a las autoridades a levantar "de inmediato" esa medida.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El pasado 2 de noviembre, la Autoridad de Medios de Etiopía (EMA, en inglés) acusó en un comunicado a las ediciones en amárico e inglés del diario, así como a sus plataformas digitales, de publicar informaciones que socavan intereses nacionales, dañan la imagen de Etiopía, amenazan la seguridad nacional y vulneran la ética periodística.

En virtud de la ley de medios de 2021, el organismo regulador suspendió el certificado de registro de la empresa editora de The Reporter, Media and Communication Center PLC, por un "periodo indefinido".

"El regulador de medios de Etiopía se ha convertido en un instrumento de censura, que utiliza acusaciones vagas y genéricas sobre amenazas a los 'intereses nacionales' para castigar sistemáticamente al periodismo independiente», afirmó la coordinadora del Programa para África del CPJ, Muthoki Mumo, en un comunicado.

"Las autoridades etíopes deben revertir de inmediato esta decisión punitiva, dejar de utilizar las regulaciones de los medios como arma para suprimir el escrutinio y poner fin a su incesante campaña para desmantelar la libertad de prensa", añadió Mumo.

El pasado día 2, la EMA señaló que The Reporter, fundado en 1996, difundió "información distorsionada" que carecía de equilibrio, se basaba en datos "sin confirmar" y tuvo un "impacto negativo en la inversión extranjera, el turismo y la diplomacia".

Dos días antes, el diario había publicado un editorial titulado "¡La libertad de prensa no es un lujo!", en el que criticaba a las autoridades por tratar el periodismo independiente como una amenaza a la seguridad nacional y exigía la liberación de todos los periodistas detenidos sin cargos o en violación de garantías constitucionales.

Este año, la EMA ya revocó la licencia del periódico Addis Standard (un medio independiente y crítico con el Gobierno) y la emisora Wazema Radio.

En 2026, la autoridad también retiró las credenciales a periodistas de la agencia de noticias británico-canadiense Reuters por un periodo de seis meses, mientras que sigue vigente la prohibición -impuesta en 2025- contra dos periodistas de la televisión pública alemana Deutsche Welle.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar