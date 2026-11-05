El desempleo en Costa Rica sube 0,8 puntos y se ubica en el 6,5 %

Los datos provenientes de la Encuesta Continua de Empleo del INEC para el trimestre que comprende desde julio hasta septiembre, indican que la tasa de desempleo nacional en hombres se situó en el 6 %, mientras que en mujeres fue de 7,4 %.

La población desempleada se estimó en 155.000 personas (20.000 más que en septiembre de 2025), de estas 88.000 son hombres y 67.000 son mujeres.

Entre otras cifras, la tasa neta de participación en el mercado laboral fue de 54,9%, que se desglosa en un 67,6 % en hombres, y en 42,2 % para mujeres.

En total, la población ocupada de este país es de 2,21 millones de personas, de las cuales 1,37 millones son hombres y 841.000 mujeres. Fuera de la fuerza de trabajo 1,95 millones de personas: 700.000 hombres y 1,25 millones son mujeres.

Otros datos brindados por el INEC indican que el empleo informal se ubicó en el 36,7 % de la población ocupada

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Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 18 % de la población ocupada, seguida por la enseñanza y salud (12,8 %) y la industria manufacturera (9,8 %).