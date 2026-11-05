ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:55

El emir de Kuwait, de 86 años, viaja a Estados Unidos para someterse a pruebas médicas

Imagen sin descripción

El Cairo, 5 nov (EFE).- El emir de Kuwait, Mishal al Ahmad Al Sabah, de 86 años, viajará mañana, viernes, a Estados Unidos para someterse a "exámenes médicos rutinarios", informó este jueves la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los viajes a Estados Unidos para recibir tratamiento médico y someterse a revisiones médicas han sido habituales entre los emires kuwaitíes anteriores, como el anterior emir Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah (2020-2023).

Se desconoce el estado de salud de Mishal al Ahmad al Sabah, jefe de Estado del país desde diciembre de 2023, y hasta ahora no se había informado de desplazamientos a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.

La agencia no señaló cuánto tiempo se quedará ni dónde en el país norteamericano.

"Que su alteza goce de buena salud durante su estancia y viaje", concluyó KUNA.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar