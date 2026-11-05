El emir de Kuwait, de 86 años, viaja a Estados Unidos para someterse a pruebas médicas

Los viajes a Estados Unidos para recibir tratamiento médico y someterse a revisiones médicas han sido habituales entre los emires kuwaitíes anteriores, como el anterior emir Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah (2020-2023).

Se desconoce el estado de salud de Mishal al Ahmad al Sabah, jefe de Estado del país desde diciembre de 2023, y hasta ahora no se había informado de desplazamientos a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.

La agencia no señaló cuánto tiempo se quedará ni dónde en el país norteamericano.

"Que su alteza goce de buena salud durante su estancia y viaje", concluyó KUNA.