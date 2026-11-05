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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:05

El Gobierno yemení dice que "neutralizó" a 20.000 hutíes en el primer mes de ofensiva

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Saná, 5 nov (EFE).- El Gobierno yemení reconocido internacionalmente cifró este jueves en 20.000 los rebeldes hutíes "neutralizados" al cumplir un mes su contraofensiva militar, respaldada por Arabia Saudí y denominada "Amanecer del Yemen", y prometió que continuarán hasta la derrota del movimiento insurgente y el restablecimiento de las instituciones estatales.

Por EFE
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En un comunicado con motivo del primer mes de la operación, el Consejo de Liderazgo Presidencial -el órgano ejecutivo del Gobierno yemení- declaró que la campaña es una "decisión irreversible" destinada a poner fin "al golpe de Estado hutí, restaurar las instituciones estatales y extender la soberanía del Gobierno a todo el país".

Asimismo, cifró en 40.761 las operaciones militares llevadas a cabo contra los hutíes desde el 5 de octubre, que habrían dejado aproximadamente 20.000 de sus combatientes muertos o heridos, así como la destrucción o inutilización de más de 5.000 vehículos militares pertenecientes a los rebeldes.

El comunicado no proporcionó un desglose de las operaciones, las bajas ni las pérdidas en sus filas.

El Gobierno yemení prometió que la campaña "se intensificará en los próximos días", y describió el primer mes como "el comienzo" de un esfuerzo más amplio para desmantelar las capacidades militares del movimiento hutí y restaurar la autoridad del Gobierno internacionalmente reconocido.

El Consejo hizo especial hincapié en la ciudad suroccidental de Taiz, describiéndola como un "símbolo de resistencia" contra el control hutí y un frente central en la campaña, donde se han desarrollado intensos combates entre rebeldes y fuerzas progubernamentales.

Taiz ha sufrido "un asedio, bombardeos y repetidos intentos de tomar territorio", mientras que "sus residentes continuaron defendiendo la ciudad", agregó el comunicado.

La atención centrada en Taiz se produce en medio de una escalada más amplia que ha convertido a la provincia en uno de los campos de batalla más importantes del renovado conflicto en el Yemen.

Los avances hutíes en septiembre y octubre amenazaron las zonas controladas por el Gobierno, interrumpieron las rutas de suministro e intensificaron la presión sobre la ciudad.

La operación "Amanecer del Yemen" fue anunciada por el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, el 5 de octubre, tras una importante escalada de los combates por parte de los hutíes y el fin de un período de relativa calma que existía desde 2022.

La operación se lanzó después de que los insurgentes lograran avances significativos a lo largo de la costa occidental del Yemen en septiembre, incluyendo la captura de Moca y territorio cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un paso marítimo estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Aden.

El objetivo inmediato de la campaña era revertir esos avances y restablecer el control del Gobierno sobre áreas estratégicas, así como poner fin a la toma del poder por parte de los hutíes, restaurar las instituciones estatales y recuperar Saná, que el movimiento tomó en 2014.

La ofensiva ha involucrado a las fuerzas del Gobierno yemení, grupos de resistencia locales y apoyo aéreo saudí, con operaciones llevadas a cabo en Taiz, Al Yauf y Marib, así como en otros frentes.

Sin embargo, los objetivos declarados de la campaña siguen siendo significativamente más ambiciosos que sus ganancias territoriales, ya que los avances iniciales fueron limitados, a pesar de la intensificación de las operaciones militares.

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