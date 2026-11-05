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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 00:25

El gremio ganadero colombiano ratifica a su presidente y marca distancia con el Gobierno

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Bogotá, 4 nov (EFE).- La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ratificó este miércoles, por unanimidad, a José Félix Lafaurie como presidente ejecutivo, en una coyuntura marcada por las tensiones entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y los gremios empresariales por la autonomía de sus representantes.

Por EFE
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La decisión de la junta directiva respalda al dirigente, que lleva más de dos décadas al frente de una de las principales organizaciones agropecuarias de Colombia, y se produce un día después de que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le pidiera abandonar una reunión convocada para discutir asuntos de las cadenas cárnica y láctea, según un audio divulgado hoy por medios colombianos.

El choque tuvo como trasfondo la administración del Fondo Nacional del Ganado, cuyos recursos proceden de cuotas parafiscales que pagan los productores y están destinados al fomento del sector.

Dangond anunció una auditoría integral independiente, con enfoque forense, para investigar posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte y conflictos de interés.

"No partimos de acusaciones, partimos de una obligación, conocer la verdad", afirmó el ministro, quien advirtió de que trasladará los hallazgos a las autoridades si encuentra irregularidades.

Por su parte, Fedegán defendió la gestión del Fondo, y aseguró en un comunicado que está sometida a la vigilancia de la Contraloría, al tiempo que expresó su "confianza y pleno respaldo" a Lafaurie.

En su comunicado, la junta reivindicó la independencia de las organizaciones empresariales al señalar que "los gremios no existen para refrendar automáticamente las decisiones gubernamentales", aunque reconoció lo esfuerzos del Ejecutivo en materia de seguridad y manifestó su disposición a cooperar con el Gobierno.

La ratificación ocurre en un contexto de fricciones entre el Ejecutivo y otros representantes empresariales, como Bruce Mac Master, quien renunció en octubre a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) tras denunciar "múltiples presiones" que afectaban la autonomía del gremio.

Además, Carolina Soto, esposa del exministro Alejandro Gaviria, declinó asumir la dirección de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en agosto pasado, tras los cuestionamientos a su designación por parte de personas cercanas a De la Espriella.

El caso de Lafaurie también tiene una particularidad política debido a que abandonó en febrero el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, para incorporarse al Movimiento de Salvación Nacional, que respaldó la candidatura presidencial de De la Espriella.

Mientras que su esposa, la exsenadora María Fernanda Cabal, también anunció en octubre su salida del uribismo para crear el Partido Republicano colombiano que defiende la tesis de la derecha, aunque está distanciada del actual mandatario.

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