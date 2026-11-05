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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 00:40

El Kospi surcoreano se hunde casi un 4 % a media sesión tras victoria demócrata en EE.UU.

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Seúl, 5 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdía casi un 4 % a media sesión de este jueves, en medio de notables caídas en el sector de los semiconductores surcoreano, tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Por EFE
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Tres horas después de la apertura, el Kospi bajaba un 3,92 %, hasta los 5.461,17 enteros.

Apenas pasada la primera hora de operaciones, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedía este jueves un 4,02 %, o 28,75 puntos, hasta las 686,20 unidades.

La caída de la Bolsa surcoreana sucede un día después de la victoria de los demócratas en ambas cámaras del Congreso estadounidense, y pese a los crecimientos de los principales indicadores de Wall Street.

En el parqué surcoreano, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, disminuía cerca del 5 % este jueves, mientras que su principal rival, SK hynix, caía casi un 7,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundía un 8 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, reportaba una caída por encima del 7,5 %.

En el sector automovilístico, por otro lado, Hyundai Motor ostentaba un crecimiento aproximado del 5 %, y su empresa hermana Kia registraba un incremento de casi el 6 %.

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