El Kospi surcoreano se hunde más del 8,5 % en la apertura ante preocupaciones por la IA

Poco después de la apertura, el Kospi perdía un 8,55 %, o 460,33 puntos, hasta los 4.923,47 enteros. En la sesión del jueves, el indicador cerró con un declive significativo del 5,28 %.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, anunció a las 9:03 hora local (12:03 GMT) que había activado la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se hundía un 6,56 %, o 44,52 puntos, hasta las 633,89 unidades.

El hundimiento del parqué surcoreano se produce un par de días después de la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., lo que ha desatado temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos.

En la última sesión en Wall Street los principales índices también reportaron caídas considerables, incluido el tecnológico Nasdaq que cayó un 5,52 %, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la IA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Kospi cerró por primera vez por encima del umbral de los 5.000 puntos el 27 de enero de este año, cumpliendo una promesa de campaña del actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Cuando el mandatario asumió la presidencia, en junio del año pasado, el KOSPI rondaba el nivel de 2.700 puntos. Desde entonces, ha llegado a alcanzar niveles superiores a las 9.000 unidades, aunque ha venido a la baja en medio de los temores de una burbuja de la IA y la guerra en Oriente Medio.

En el parqué surcoreano, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, se hundía casi un 10 % este viernes, mientras que su principal rival, SK hynix, hacía lo propio con un declive superior al 11,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square perdía cerca del 13,5 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registraba un descenso de poco más del 8 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor se reducía casi un 7 %, y su empresa hermana Kia descendía alrededor del 3,5 %.