El líder de la oposición española dialoga con Corina Machado y urge a una fecha electoral

En un comunicado, el PP informó que Feijóo le ha expresado su deseo de que los comicios sean en 2027 y de que puedan acudir juntos a la próxima Cumbre Iberoamericana, que celebra en Madrid este año su treinta edición, en un contexto en el que "tanto Pedro Sánchez como Delcy Rodríguez están de salida".

Feijóo mantuvo este encuentro virtual la misma jornada en la que se celebra en Madrid la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, con Sánchez como anfitrión, a la que no ha acudido Rodríguez.

En los márgenes de esta cumbre, señaló el PP, Feijóo tiene previsto reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

En la llamada con Machado Feijóo le trasladó a la Premio Nobel de la Paz su satisfacción por su regreso a Venezuela, "donde debe estar para liderar el cambio político y la reconstrucción del país".

Ambos charlaron sobre la necesaria liberación de todos los presos políticos y los cambios que tiene que haber en el Tribunal Supremo y en el Consejo Nacional Electoral para que en Venezuela haya "unas elecciones libres y justas" para cerrar "la larga dictadura e iniciar la reconstrucción nacional".

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El líder del PP aseguró a Machado que, si llega a la presidencia tras las elecciones españolas del 29 de noviembre, activará a la Unión Europea para que apoye el proceso de democratización y de reconstrucción de Venezuela.

Feijóo, añadió el PP, hará que España vuelva a tratar a Venezuela "con decencia", frente a "la complicidad" con "la dictadura" que han demostrado Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero.

Machado, por su parte, le agradeció a Feijóo el respaldo político que ha recibido tanto del PP como del Partido Popular europeo y también la acogida que España ha ofrecido "a los cientos de miles de venezolanos obligados a abandonar su país".