ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:05

El miedo al delito crece en Chile pese a que la criminalidad no aumenta, según el PNUD

Imagen sin descripción

Santiago, 5 nov (EFE).- Menos de cuatro de cada diez chilenos se sienten seguros caminando solos de noche, frente a siete de cada diez a nivel global, y el 73 % de la población vive el miedo al delito con una intensidad considerable, según un informe publicado este jueves por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bajo el título 'El miedo al delito en Chile', el estudio analizó las causas y consecuencias del incremento de la delincuencia en el país suramericano, considerado históricamente entre los más seguros de la región.

"Los chilenos y las chilenas sienten miedo. Los análisis estadísticos nos muestran que los desórdenes, la gravedad de las situaciones violentas percibidas en el barrio, junto con la percepción de que la delincuencia ha aumentado están entre los predictores más relevantes", señaló la representante residente del PNUD en el país, Georgiana Braga-Orillard.

A nivel global, indicó el estudio, siete de cada diez personas se sienten seguras caminando solas de noche, mientras en Chile esa cifra desciende a menos de cuatro.

Los niveles de percepción de seguridad en Chile, explicó Braga, cambiaron entre el estallido social, una serie de protestas masivas y disturbios que tuvieron lugar entre 2019 y 2020, y la pandemia de covid-19, debido a que los ciudadanos dejaron de reconocer el entorno de la misma manera y lo "percibían como más amenazante".

El 62 % de los chilenos, indicó el informe, declararon evitar salir de noche por temor a un delito.

"Detrás de esta cifra hay actividades que se dejan de realizar, encuentros que se postergan, espacios públicos que se dejan de cuidar y también una economía impactada", subrayó la representante.

En el país, señaló el informe, existe la percepción de que los delitos son más violentos, las instituciones no responden cuando se lo necesita y los códigos que antes permitían a los ciudadanos distinguir lugares seguros de inseguros ahora perdieron validez.

"El miedo no es parte de la identidad chilena, el país no tiene por qué resignarse a vivir con el temor al delito", concluyó Braga, y enfatizó la necesidad de crear respuestas que trasciendan los ciclos electorales, tengan perspectiva de género y mejoren el acceso a los recursos de protección.

El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó al poder en marzo pasado tras una campaña marcada por un discurso de mano dura contra la delincuencia y la inmigración irregular.

Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en Chile a través de diversos negocios ilegales, y se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar